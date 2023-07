Първа голяма промяна в Юнайтед: Тен Хаг отне капитанската лента на Магуайър

Капитанската лента бе на ръката на Магуайър в последните 3 години. През този период защитникът отнесе множество критики заради неубедителното си представяне на терена. В официално съобщение Юнайтед обяви: "Всички в Манчестър Юнайтед благодарят на Хари Магуайър за приноса му като капитан през последните три години и половина."

Manchester United statement 🚨🔴 “Everyone at Manchester United thanks Harry Maguire for his contribution as captain over the past three and a half years”. “The manager will announce the new captain in due course, after briefing the players”. pic.twitter.com/R5BeQ1d4r1

Самият Магуайър също коментира темата в официалните си профили в социалните мрежи. "След разговори с мениджъра днес той ме уведоми, че сменя капитана. Той ми изложи причините за това и въпреки че лично аз съм изключително разочарован, ще продължа да давам всичко от себе си всеки път, когато нося фланелката.

Затова исках да изкажа огромни благодарности на феновете на Манчестър Юнайтед за блестящата им подкрепа, докато носех лентата. От деня, в който поех тази роля, преди три години и половина, за мен беше огромна привилегия да водя Манчестър Юнайтед и един от най-гордите моменти в кариерата ми досега.

Винаги ще бъда благодарен на Оле Гунар Солскяер за това, че пръв ми възложи тази отговорност, и пожелавам на всеки, който сега я поеме, успех и ще има пълната ми подкрепа", написа Магуайър. Очаква се в най-скоро време Ерик тен Хаг да обяви кой ще бъде новият капитан на Манчестър Юнайтед.

По-рано се появиха информации, че се готви "чистка" в Манчестър Юнайтед, а четири звезди, сред които и Магуайър, може да напуснат отбора.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.



