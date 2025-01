Радост в Мюхнен: Звезда на Байерн подписва нов дългосрочен договор

Феновете на Байерн Мюнхен получиха отлични новини, след като един от основните футболисти в състава на Венсан Компани – Алфонсо Дейвис, ще подпише нов дългосрочен договор с клуба. Както е известно, настоящото споразумение на канадския национал с германския гранд изтича през лятото и баварците бяха на косъм да го изпуснат без пари. От ситуацията искаше да се възползва Реал Мадрид, но сега „кралете“ ще трябва да се насочат към друг футболист.

Според германския спортен журналист Флориан Платенберг всичко около новия договор на Алфонсо Дейвис с Байерн е уточнено и е само въпрос на време сделката да бъде финализирана. Левият краен бранител ще парафира с баварците до лятото на 2030 година. Той ще получи сериозно увеличение на заплатата си като ще прибира по 15 милиона евро на сезон. В договора ще има записани и редица бонуси, които той ще получи, ако успее да изпълни поставените му цели.

🚨🔴 EXCL detail | Alphonso #Davies is now on the verge of extending his contract with FC Bayern until 2030, as revealed on Friday.



The new term (previously, negotiations focused on 2029) has been the key detail leading to the breakthrough.



Salary: approximately €15m gross,… pic.twitter.com/7dcKCL3BuU