Трансферен удар: ЦСКА привлича шампион на Германия с Байерн?

ЦСКА е напът да направи сериозен трансферен удар тази зима. „Червените“ са много близо до привличането на шампион на Бундеслигата с Байерн Мюнхен. Според френския спортен журналист Кристиан Жанпиер българският тим ще се подсили с 23-годишния нападател Леон Дажаку. Бившият младежки национал на Германия ще трябва да замени Годуин Коялипу в състава на Александър Томаш. Както е известно, в началото на годината „армейците“ продадоха национала на ЦАР на френския Ланс.

Дажаку ще излезе без пари на ЦСКА, тъй като в момента е свободен агент. За последно младият нападател носи екипа на хърватския гранд Хайдук Сплит, но бе освободен заради проблеми с дисциплината. В кариерата си офанзивният футболист е носил още екипите на Щутгарт, Байерн, Унион Берлин, Съндърланд и Санкт Гален. С баварците Дажаку е шампион и носител на Купата на Германия през сезон 2019/20.

CSKA Sofia have target the striker Leon Dajaku!



The striker has already reached an agreement with the "reds" and is expected to sign in the coming days.



Undoubtedly a transfer blow for the Bulgarian team#cska #cskasofia #transfernews pic.twitter.com/Mjyom8V8kb