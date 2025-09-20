Войната в Украйна:

Реал Мадрид нанесе първа загуба на каталунци! Мбапе пак вкара, но шедьовърът бе друг (ВИДЕО)

20 септември 2025, 19:15 часа 534 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид нанесе първа загуба на каталунци! Мбапе пак вкара, но шедьовърът бе друг (ВИДЕО)

Испанският колос Реал Мадрид записа пета поредна победа от началото на сезона в Примера Дивисион, след като се наложи над Еспаньол с 2:0 като домакин в среща от петия кръг. Нападателят на "белите" Килиан Мбапе затвърди добрата си форма от старта на кампанията, като отбеляза красиво попадение, а другият гол бе дори по-хубав и бе дела на Едер Милитао. Така "кралете" нанесоха първа загуба на каталунския си съперник през сезона.

Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор

Реал Мадрид победи Еспаньол след красиви голове на Милитао и Мбапе

В средата на първото полувреме Федерико Валверде подаде към Едер Милитао, който бе в средата на терена. Той залъга двама противникови играчи и от изневиделица изстреля мощен удар от дистанция, който порази вратата на Еспаньол. До почивката резултатът се запази непроменен, като "кралете" се прибраха в съблекалните с гол аванс.

Веднага след подновяването на играта домакините отбелязаха и втори гол. Килиан Мбапе опита удар от границата на наказателното поле и хвана неподготвен стража на Еспаньол, за да се разпише за 2:0. Това бе седмо попадение за французина в шест мача за Реал от началото на сезона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

До края Реал продължи да контролира мача и заслужено взе трите точки. В класирането "белите" са лидери с пълен актив от 15 точки, докато Еспаньол е трети с 10 точки, колкото има и вторият Барселона, който в неделя домакинства на Хетафе.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Еспаньол Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес