Реал Мадрид нанесе първа загуба на каталунци! Мбапе пак вкара, но шедьовърът бе друг (ВИДЕО)

Испанският колос Реал Мадрид записа пета поредна победа от началото на сезона в Примера Дивисион, след като се наложи над Еспаньол с 2:0 като домакин в среща от петия кръг. Нападателят на "белите" Килиан Мбапе затвърди добрата си форма от старта на кампанията, като отбеляза красиво попадение, а другият гол бе дори по-хубав и бе дела на Едер Милитао. Така "кралете" нанесоха първа загуба на каталунския си съперник през сезона.

Реал Мадрид победи Еспаньол след красиви голове на Милитао и Мбапе

В средата на първото полувреме Федерико Валверде подаде към Едер Милитао, който бе в средата на терена. Той залъга двама противникови играчи и от изневиделица изстреля мощен удар от дистанция, който порази вратата на Еспаньол. До почивката резултатът се запази непроменен, като "кралете" се прибраха в съблекалните с гол аванс.

Веднага след подновяването на играта домакините отбелязаха и втори гол. Килиан Мбапе опита удар от границата на наказателното поле и хвана неподготвен стража на Еспаньол, за да се разпише за 2:0. Това бе седмо попадение за французина в шест мача за Реал от началото на сезона.

До края Реал продължи да контролира мача и заслужено взе трите точки. В класирането "белите" са лидери с пълен актив от 15 точки, докато Еспаньол е трети с 10 точки, колкото има и вторият Барселона, който в неделя домакинства на Хетафе.

KYLIAN MBAPPÉ WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/PTfbICeMEe — TC (@totalcristiano) September 20, 2025