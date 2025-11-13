Реал Мадрид планира размяна с Ливърпул - „кралете“ дават бразилец за трансферно разочарование на мърсисайдци

Реал Мадрид проявява интерес към атакуващия халф на Ливърпул Флориан Вирц, пишат британските медии.

Треньорът на Реал Шаби Алонсо познава отлично качествата на Вирц от съвместната им работа в Байер Леверкузен. Реал Мадрид обмисля да предложи на Ливърпул размяна, включваща германския халф за бразилския национал Родриго.

Родриго не получава достатъчно игрово време в стартовия състав на Реал Мадрид и в резултат на това ръководството на Реал Мадрид е готово да преговаря за негов трансфер.

