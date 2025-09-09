Реал Мадрид тръгва по познат сценарий - готви огромно "шоу" в края на месеца

Реал Мадрид готви да повтори миналогодишното си изпълнение. Твърди се, че "кралският" клуб продължава да е в противоречие с организаторите на "Златната топка", след като миналата година бойкотира церемонията. Припомняме, че през 2024 година полузащитникът на Манчестър Сити и Испания Родри стана 50-ият носител на най-престижната индивидуална награда. Испанецът изпревари звездата на мадридчани Винисиус Жуниор с 41 точки след гласуване на 100 водещи журналисти от страни по целия свят.

Реал Мадрид готви нов бойкот на "Златната топка"

След като бе уведомен, че няма да спечели, Винисиус поведе бойкот на церемонията. Трима играчи на Реал попаднаха в челната четворка, "кралете" спечелиха приза "Клуб на годината" при мъжете, а Карло Анчелоти бе избран за най-добър треньор. Но въпреки че са действащите шампиони на Испания и Европа, те не присъстваха на събитието и нямаше кой да вземе наградите им.

Реал се разгневи заради липсата на "уважение"

Тогава източник от Реал заяви, че "е очевидно, че "Златната топка" и УЕФА не уважават Реал Мадрид, а Реал Мадрид не ходи, където не го уважават". Почти година по-късно и не изглежда, че проблемите между Реал и "Франс Футбол" са разрешени. В нов доклад на "MARCA" се твърди, че "Франс Футбол" се е опитал да възстанови отношенията си с 15-кратните европейски шампиони, които имат най-много Златни топки - 12.

Неотдавна делегация на "Франс Футбол" пътува до Мадрид в опит да изглади отношенията, но се твърди, че срещите са били "неуспешни" и двете страни не са се доближили до разбирателство. Поради това не е ясно дали представители на Реал ще присъстват на предстоящата церемония, която ще се състои в Театър "Шатле" на 22 септември и ще бъде водена от Рууд Гулит и Кейт Абдо. Усман Дембеле и Ламин Ямал са основните претенденти за спечелване на наградата, като Реал изживява рядък сезон без трофеи.

