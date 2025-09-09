Бе звезда на Ливърпул и шампион с Ман Сити, а сега е отлъчен от един от най-големите клубове в света

Рахим Стърлинг някога бе звезда във Висшата лига на Англия. Той изгря в състава на Ливърпул, където му дадоха възможност да играе от най-ранна възраст. По-късно англичанинът избра да премине в Манчестър Сити в преследване на по-добро кариерно развитие - с по-висока заплата и повече възможности за спечелване на трофеи. И успя да спечели не малко отличия с "гражданите" за период от седем години. В последно време обаче кариерата на Стърлинг върви надолу, а в момента дори е отлъчен от настоящия си клуб Челси.

Челси прати Рахим Стърлинг в изгнание

Световният клубен шампион изключи Стърлинг, който трябваше да си намери нов отбор през лятото, но не успя. Сега 30-годишното крило не може да припарва до първия отбор на "сините", тъй като е нежелан от мениджъра Енцо Мареска. Стърлинг е до такава степен изолиран, че няма право да ползва същата тоалетна и същата съблекалня, каквато ползват играчите от първия отбор. Той трябва да се храни и с юношите, а тези сурови правила важат и за още двама играчи на Челси - Аксел Дисаси и Давид Датро Фофана.

Още: Въпреки рекордно добро класиране: Падна треньорска глава във Висшата лига на Англия

Стърлинг взима най-високата заплата на "Стамфорд Бридж", а едва ли ще играе отново за "сините"

Интересното е, че Стърлинг поддържа близки отношения с някои от основните играчи на Челси, сред които и Коул Палмър. На "Стамфорд Бридж" обаче са ядосани, че Рахим не си е намерил нов отбор, въпреки че е имало предложения към него - предимно от Саудитска Арабия. Вероятно една от причините е тлъстият му договор, който възлиза на 325 000 паунда на седмица - най-високата заплата в Челси.

Неговият контракт е до 2027 г. Но заради това, че не напусна, сега Стърлинг рискува да не играе въобще до зимата, а това може да го блокира за участие в националния отбор на Англия на Световното първенство през 2026-а.

Още: Нефт под "Анфийлд" или просто big biznis: Откъде Ливърпул изрови 500 000 000 евро и как спази финансовия феърплей?