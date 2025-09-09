Силно трансферно лято за турската Суперлига - кои звезди избраха да играят в Турция?

В най-активния трансферен прозорец през последните години, клубовете от турската Суперлига доказаха, че могат да привличат не по-малко известни и класни футболисти от тези в топ 5 първенствата на Европа. Трите гранда от Истанбул – Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче, привлякоха най-много именити играчи.

Какви играчи привлякоха Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче?

Към Бешикташ за постоянно се присъединиха Уилфред Ндиди и Жоао Марио. Нигерийският национал пристига за 8 милиона евро от Лестър. При „лисиците“ прекара девет години и спечели три трофея – ФА Къп, Къмюнити Шийлд и титлата в Чемпиъншип. Португалецът от своя страна направи трансфера си от Бенфика окончателен за 2 милиона евро, след като прекара миналия сезон под наем в Бешикташ. Футболистите, които ще бъдат под наем при „черните орли“ този сезон, са Тами Ейбрахам и Оркун Кьокджю. Юношата на Челси пристига от Рома след не особено успешен период в Рим с надежда да даде нов старт на кариерата си, а Кьокджю ще играе за първи път в турското първенство. Той е роден в Нидерландия, но избира да представлява Турция, тъй като има турски корени. От Бешикташ си тръгват Чиро Имобиле, който се завръща в Италия със свободен трансфер в Болоня и Алекс Окслейд-Чембърлейн, който остава без отбор.

Още: Фенербахче мачка след уволнението на Моуриньо, бивш ас на ЦСКА нямаше късмет срещу Галатасарай

Галатасарай привлече още повече нови попълнения. След като прекара миналия сезон под наем в Галата, Виктор Осимен вече ще играе за постоянно в отбора - срещу 75 милиона евро, които Галатасарай плати на Наполи. Другият футболист, за който „лъвовете“ платиха, е Уилфред Синго. Десният бек пристига за 25 милиона евро от Монако. Със свободни трансфери пристигат и две бивши звезди на Манчестър Сити. Лерой Сане и Илкай Гюндоган се присъединяват към шампионите, съответно от Байерн Мюнхен и Ман Сити. От Галатасарай също си тръгват именити футболисти като Алваро Мората, чийто наем изтече и се завръща в Италия. Николо Дзаниоло също се запътва към Ботуша с трансфер под наем в Удинезе, а Керем Демирбай преминава без пари в Еюпспор. Дрис Мертенс, който прекара три години в клуба, се отказва от футбола на 38-годишна възраст. Най-важният изходящ трансфер за Галата със сигурност е напускането на Фернандо Муслера в посока аржентинския Естудиантес. Уругвайският вратар прекара четиринадесет години в отбора от Истанбул и беше капитан дълго време.

Най-активни на трансферния пазар бяха Фенербахче. Под наем се присъединиха Едсон Алварез от Уест Хям и Джон Дуран, който не хареса живота в Саудитска Арабия след многомилионния си трансфер в Ал Насър. Със свободен трансфер пристига Нелсън Семедо от Уулвърхямптън, който преди това играеше за Барселона. „Фенерите“ платиха трансферна сума за двама играчи, които бяха при тях под наем през миналия сезон – ПСЖ взе 6 милиона евро за Милан Шкриняр, който преди това игра и за Интер, а Фиорентина получи 12 милиона евро за Софиан Амрабат, който преди две години изкара период под наем и в Манчестър Юнайтед. Чисто новите постоянни трансфери на Фенербахче са Марко Асенсио, който също присига от ПСЖ за 7.50 милиона евро, а преди това игра и девет години за Реал Мадрид. Друг играч на Ман Сити също пристигна в турското първенство – вратарят Едерсон струваше 11 милиона евро. Но безспорно най-интересният трансфер е този на Керем Актюркоглу. Той се присъедини към „фенерите“ срещу 24 милиона евро от Бенфика, но не това привлича вниманието. Турчинът игра четири години – от 2020 до 2024 година, за един от най-големите и заклети противници на Фенербахче – Галатасарай. С тях той спечели два пъти турското първенство и веднъж Суперкупата на Турция. Напусна през 2024 година след конфликт с други футболисти и ръководството на Галата. Със свободен трансфер си тръгват ветераните Един Джеко и Душан Тадич. Диего Карлош ще играе под наем за Комо, а Доминик Ливакович си тръгва срещу 8 милиона евро, които Жирона плати за него.

Гьозтепе на Мъри Стоилов не се отличава с кой знае какви входящи трансфери, като най-скъпото ново попълнение е Жандерсон – бразилски нападател, който пристига за милион и половина евро от Витория. От другата страна на трансферния пазар Гьозтепе продаде двама бразилски нападатели на големи европейски отбори – Тулуза платиха 3.20 милиона евро за Емерсон, а Ромуло напусна в посока РБ Лайпциг за 20 милиона евро.

Последният входящ трансфер за Суперлигата е Андре Онана, който преминава в Трабзонспор под наем от Манчестър Юнайтед.

Още: Мъри пак не се даде на Моуриньо! Гьозтепе оцеля срещу Фенербахче, вратар спаси дузпа в 94-тата минута (ВИДЕО)