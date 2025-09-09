3 месеца след като бе уволнен от Тотнъм: Анге Постекоглу се завърна във Висшата лига!

Доскорошният мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу се завърна в английската Висша лига. Специалистът бе назначен за наставник на Нотингам Форест. Новината идва буквално часове след като стана ясно, че Нуно Ешпирито Санто е уволнен. Договорът на Постекоглу и до лятото на 2027 година, съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо, като сега предстои и официалното представяне на специалиста като нов треньор на Нотингам.

Анге Постекоглу е новият мениджър на Нотингам

60-годишният специалист бе начело на Тотнъм в периода 2023 - 2025 година и спази традицията си да печели трофей във втория сезон във всеки клуб, в който работи. Той изведе "шпорите" да триумф в Лига Европа, но заради слабото представяне във Висшата лига през сезон 2024/25, бе уволнен от "шпорите". Сега той бързо си намери нова работа, като ще опита да надгради рекордно доброто представяне на Нотингам от миналия сезон - седмо място.

