Войната в Украйна:

3 месеца след като бе уволнен от Тотнъм: Анге Постекоглу се завърна във Висшата лига!

09 септември 2025, 14:20 часа 57 прочитания 0 коментара
3 месеца след като бе уволнен от Тотнъм: Анге Постекоглу се завърна във Висшата лига!

Доскорошният мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу се завърна в английската Висша лига. Специалистът бе назначен за наставник на Нотингам Форест. Новината идва буквално часове след като стана ясно, че Нуно Ешпирито Санто е уволнен. Договорът на Постекоглу и до лятото на 2027 година, съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо, като сега предстои и официалното представяне на специалиста като нов треньор на Нотингам.

Анге Постекоглу е новият мениджър на Нотингам

60-годишният специалист бе начело на Тотнъм в периода 2023 - 2025 година и спази традицията си да печели трофей във втория сезон във всеки клуб, в който работи. Той изведе "шпорите" да триумф в Лига Европа, но заради слабото представяне във Висшата лига през сезон 2024/25, бе уволнен от "шпорите". Сега той бързо си намери нова работа, като ще опита да надгради рекордно доброто представяне на Нотингам от миналия сезон - седмо място.

Очаквайте подробности!

Анге Постекоглу

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Нотингам Форест Ангелос Постекоглу
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес