Легенда на Англия определи мачовете на "трите лъва" под ръководството на Тухел като "болезнени" за гледане

Голмайстор номер едно на английския национален отбор Уейн Рууни намира гледането на националния отбор в "безсмислени" мачове за скучно и вярва, че това поставя мениджъра Томас Тухел в ситуация, в която няма как да спечели.

Рууни се оплака от срещите на Англия

Първите три официални мача на германеца начело на "трите лъва" бяха победи над Албания (2:0), Латвия (3:0) и Андора (1:0) в квалификациите за Световното първенство догодина, но Рууни не намира гледането за забавно.

"Да гледаш Англия сега и някои от мачовете, за които знаеш, че те ще спечелят, е малко скучно. Последните няколко двубоя бяха срещу Андора или нещо подобно. Беше наистина болезнено и безсмислено. Очевидно е, че когато влизаш в турнира, едва тогава му се наслаждаваш. Томас Тухел е в ситуация, в която не може и няма как да спечели. Той е топ мениджър, но за тези двубои се знае, че Англия ще победи, независимо как играят противниците", каза той в "Шоуто на Уейн Рууни". / БТА

