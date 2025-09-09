Войната в Украйна:

Ръководството на Гьозтепе подсилва Станимир Стоилов с двама турски национали

09 септември 2025, 16:39 часа 318 прочитания 0 коментара
Турският Гьозтепе на Станимир Стоилов ще се подсили преди затварянето на трансферния пазар в Турция, като ще привлече двама футболисти от френския Рен, твърди вестник "Уест Франс". Това са 22-годишният вратар Доган Алемдар и 23-годишният нападател Бертуг Йълдъръм. Вратарят има два мача за националния тим на страната си.

Гьозтепе привлича вратар и нападател от Рен

Алемдар има договор с Рен до 2027 година и е резерва на титуляра Брис Самба. Йълдъръм, който има договор с френския клуб до 2028, също търси повече време за игра след привличането на Бреел Емболо и Естебан Льопол. Той има 5 мача и 2 гола за националния тим на Турция. Финансовите параметри на сделката не бяха съобщени.

Станимир Стоилов

В момента Гьозтепе е на трето място в турската Супер лига с 8 точки от 4 мача - 2 победи и 2 равенства. Тимът изостава само от лидера Галатасарай, който има пълен актив и подгласника му Трабзонспор. В неделя тимът на Стоилов ще гостува на Кайзериспор.  

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
