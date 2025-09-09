Въпреки рекордно добро класиране: Падна треньорска глава във Висшата лига на Англия

Мениджърът на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто е уволнен. Това съобщиха от английския клуб малко след полунощ местно време. Преди месец португалският мениджър на тима каза, че отношенията му с гръцкия собственик Евангелос Маринакис са в много лошо състояние и раздялата между двете страни изглежда неизбежна, въпреки рекордно доброто класиране през миналия сезон в английската Висша лига.

51-годишният Еспирито Санто бе назначен за мениджър през декември 2023 година, когато двукратните европейски шампиони се бореха за оставане във Висшата лига. Под негово ръководство обаче те записаха най-доброто си класиране за последните три десетилетия. Нотингам завърши сезон 2024/25 на седмо място в класирането, като до последно бе в борбата за място в Шампионската лига. Тимът все пак придоби право за участие в Лига Европа.

От Нотингам Форест засега не са обявили името на новия мениджър, но английските медии спекулират, че това ще бъде роденият в Гърция австралиец Ангелос Постекоглу, който изведе Тотнъм до трофея в Лига Европа миналия сезон.

