Реал Мадрид уреди втори нов, „кралете“ плащат 60 милиона за 20-годишен

Испанският гранд Реал Мадрид уреди второ ново попълнение за следващия сезон. Става въпрос за 20-годишния Дийн Хаусен от английския Борнемут. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо. Според информациите „кралете“ са договорили всичко около преминаването на нидерландския централен защитник на стадион „Сантяго Бернабеу“. Очаква се сделката да бъде финализирана още в първите дни след отварянето на летния трансферен прозорец. Както е известно, „белия балет“ вече си осигури услугите на Трент Александър-Арнолд, който ще подсили тима на Шаби Алонсо, след като договорът му с Ливърпул изтече след около месец.

Реал Мадрид ще активира откупната клауза, която е записана в договора на Дийн Хаусен с Борнемут. Тя е на стойност 60 милиона евро. Според Романо „кралете“ обаче няма да платят веднага цялата сума, а ще се издължат на англичаните на три вноски като последната ще бъде в края на 2026-та. Централният защитник пък ще подпише договор с испанския колос за 5 години. Всичко около личните му условия вече е уточнено и остава само контрактът да бъде парафиран.

