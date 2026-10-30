650 милиона евро за името и край на една епоха: Милан и Интер представиха новия си стадион

Милан и Интер направиха важна крачка към раздялата с легендарния "Сан Сиро". Двата италиански гранда представиха проекта за новия си общ стадион, който ще бъде построен в непосредствена близост до сегашното съоръжение. Бъдещият дом на "росонерите" и "нерадзурите" ще носи името "Дженерали Стейдиъм", ще разполага със 71 500 места и трябва да бъде завършен навреме за Европейското първенство през 2032 година.

650 милиона евро за името на новия стадион

Проектът беше представен на специално събитие в Замъка на Сфорците в Милано, където станаха ясни основните параметри на бъдещото съоръжение. Очаква се италианската застрахователна компания "Дженерали" да придобие правата върху името на стадиона за период от 20 години. Според предварителната информация стойността на сделката ще достигне внушителните 650 милиона евро.

Строителството е планирано да започне през втората половина на 2027 година и да приключи до края на 2031-ва. Целта е новият стадион да бъде готов за домакинството на мачове от Евро 2032, което Италия ще организира съвместно с Турция.

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"Жълтата стена" на Борусия вдъхновява новия дом на Милан и Интер

За разлика от сегашния "Джузепе Меаца", който е с правоъгълна форма и три нива на трибуните, новото съоръжение ще бъде овално, а местата ще бъдат разпределени на две нива. Особено впечатляващи се очаква да бъдат двете крайни трибуни. Всяка от тях ще побира по 11 500 зрители и ще бъде с наклон от 37 градуса. Вдъхновение за този дизайн е прочутата "Жълта стена" на Борусия (Дортмунд), известна с атмосферата, която създават феновете.

Какво ще се случи със "Сан Сиро"?

До завършването на новото съоръжение Милан и Интер ще продължат да домакинстват на историческия "Сан Сиро". След преместването на двата отбора обаче легендарният стадион ще бъде почти изцяло разрушен. Според представените планове от сегашната конструкция ще бъде запазена само една от емблематичните му кули.

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🚨🔥🏟️ LEAKED: FIRST LOOK at the NEW SAN SIRO aka GENERALI STADIUM. The new 71,500-seat stadium will feature a BOWL-SHAPED, oval design with TWO TIERS, bringing supporters closer to the pitch. The stands behind the goals will have a steep 37° incline, inspired by Dortmund’s famous YELLOW WALL. — Milan Wire (@MilanWireX) October 29, 2026