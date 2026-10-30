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За Рафиня: Анчелоти се включи във войната между Барселона и Бразилия

30 октомври 2026, 15:22 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За Рафиня: Анчелоти се включи във войната между Барселона и Бразилия

Без никакво съмнение, Рафиня е един от футболистите в най-добра форма. Нападателят на Барселона е взел участие в 11 мача за каталунците, в които е вкарал 15 гола и е дал 3 асистенции. Но както през миналия сезон, така и през този, бразилецът получава контузии по-често, отколкото би му се искало. И това се случва предимно по време на мачове с националния отбор на Бразилия. Затова Барселона е в постоянна война с "кариоките", в която се намеси и националният им селекционер Карло Анчелоти.

Карло Анчелоти: "Нямаме индивидуални молби"

Ето какво каза Карло Анчелоти за отношенията на бразилския национален отбор с Барселона: "Поддържаме коректни взаимоотношения както с бразилските, така и с европейските клубове и редовно обменяме информация за състоянието на играчите. Като цяло диалогът ни е добър. Нямаме индивидуални молби, а и нямаме нужда от такива. В паузите на ФИФА винаги ще викаме играчите, които смятаме за ключови за бразилския национален отбор".

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Карло Анчелоти

"Това е много деликатен период за тях"

Въпреки това, за предстоящата пауза за националните отбори не са повикани играчи на бразилските грандове Палмейрас и Фламенго. Местната футболна федерация е направила компромис, тъй като първенството на южноамериканската страна е в заключителната си фаза. Ето какво каза Анчелоти по въпроса: "Това е много деликатен период за тях, затова повикахме само по един състезател от отбор, а от съставите на Фламенго и Палмейрас въобще не взехме никого, тъй като те са в директна битка за титлата".

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Барселона Карло Анчелоти Рафиня Бразилия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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