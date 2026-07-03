Резервата на Роналдо: Ако трябва да се вкара гол, аз съм тук

Португалският нападател Гонсало Рамош, който на практика се явява резерва на титулярния избор Кристиано Роналдо, се превърна в герой за "мореплавателите" срещу Хърватия, отбелязвайки късен победен гол в края на мача за 2:1. След срещата Рамош заяви, че винаги е на разположение на Роберто Мартинес, ако неговият отбор се нуждае от отбелязването на гол. И той го доказа с важното си попадение срещу хърватите, което прати Португалия на 1/8-финал на Мондиал 2026.

Гол в последните минути? Обърнете се към Гонсало Рамош

"Ако трябва да се вкара гол, аз съм тук", заяви Рамош, който се е специализирал с попадения в последните минути и в досегашния си отбор Пари Сен Жермен. "Това не беше нито първи, нито втори, нито трети път, в който вкарвам така. Всеки път, когато трябва гол в последните минути, може да се обърнете към Гонсало Рамош", заяви с усмивка пред португалските медии нападателят, който ще играе от новия сезон в Милан.

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"Ние се подобряваме с всеки изминал мач, качваме нивото. Винаги търсим победата и вярваме в нея до края, не се предаваме", добави Рамош, който вкара първия си гол на Мондиал 2026. Другият гол в мача отбеляза тъкмо Роналдо - от дузпа, като португалецът вече има три попадения на сметката си. Тимът на Португалия ще срещне Испания в осминафиналите на турнира.

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