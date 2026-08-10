Зрелища без хляб, или официален видеоклип на Синелибри 2026

Синелибри представи видеоклипа на 12-ото си издание – първи поглед към най-внушителния кино-литературен спектакъл в историята на фестивала. От 15 октомври, под мотото „Цивилизация на зрелището“, над 70 филма ще завладеят София и още седем български града в продължение на три седмици. Програмата обхваща екранни адаптации на книги с мощен, подривен кинематографичен заряд, биографични драми, преоткриващи духовното наследство на големи писатели, и срещи с едни от най-ярките имена на съвременното европейско и световно кино.

Синелибри предлага кино за многократна употреба

Видеото открехва завесата към „шоуто“, което предстои. Както основната визия, така и съдържанието на актуалния видеоклип отразяват концептуалния фокус на Синелибри 2026 и дават представа за идейно-тематичния корпус на програмата. Киноманите ще разпознаят иконични кадри от филмите „Човекът с кинокамерата" (1929) на Дзига Вертов, „Метрополис" (1927) на Фриц Ланг, „Нощта на шоуто" (1915) на Чарли Чаплин и „Безопасността е последна!" (1923) с блестящия комик Харолд Лойд, придобиващи нов смисъл през идеята за обществото на спектакъла, в което зрителите често са пасивни и консумират безкритично аудиовизуално съдържание. На финала светлината в тунела води зрителя към настоящето, където дванадесетте стола намекват за (не)способността ни да вникваме отвъд повърхността, същевременно напомнят за сатиричния роман на Илф и Петров, който разобличава човешката алчност и обсебеност от материалните притежания. Гласът зад кадър заявява недвусмислено, че Синелибри предлага кино за многократна употреба. От една страна, тазгодишното издание на фестивала оказва чест на Нобеловия лауреат за литература Марио Варгас Льоса, като ни насърчава да разгърнем прочутото му есе „Цивилизация на зрелището“. Другата пряка асоциация е с личността и творчеството на Ги Дебор (1931–1994), влиятелен френски философ, писател и кинорежисьор, автор на емблематичния труд „Обществото на спектакъла“ (1967), който критикува пороците на капиталистическото общество и фиксацията върху образите.

Режисьор и монтажист на клипа е Евгения Танева. Концепцията и дизайнът са дело на Омана Кацарска, а за музиката и обработката на звука се доверихме на Димитър Бенков. Гласът зад кадър принадлежи на Димитър Стоянович. Клипът е създаден с любезното съдействие на Българска национална филмотека, Friedrich-Wilhelm-Murnau-Foundation и Harold Lloyd Entertainment.

Видеоклипът предизвиква зрителите да прекрачат прага на киносалона и сами да се убедят, че въображението все още не е изчезващ вид. Макар сензацията често да изпреварва събитията, в изкуството качеството остава по-важно от количеството. А програмата на Синелибри тази година е свидетелство, че кино-литературните шедьоври, или „качествените изменения“, невинаги са плод на многогодишен опит и количествени натрупвания.

Повече за Синелибри 2026

Синелибри 2026 ще се състои в интервала 15 октомври – 8 ноември в София, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Перник. В невиждания „киноспектакъл“ ще се включат три премиерни филма от програмата на Берлинале, десет филма, представени в Кан, по пет заглавия от Венеция и Торонто, над петнайсет утвърдени европейски и световни творци, в т.ч. лауреати на „Оскар“ и други престижни отличия, готови да се впуснат в приключението на живота си. Тече трескава подготовка за три международни конкурса: за най-въздействаща игрална адаптация по литературна творба, за късометражен филм по мотиви от книга и за документален филм, посветен на изтъкнат писател. Паралелната програма традиционно обхваща множество съпътстващи дискусии, литературни премиери, чествания и тематични събития, галавечери на европейските култури, срещи с автограф, атрактивни събития за деца и тийнейджъри. Предстои да обявим състава на международното жури и филма, който ще увенчае грандиозната церемония по откриване на 12-ото поред „кино-литературно зрелище“ в София.

Синелибри преосмисля мъдростта на вековете, съхранена в книгите, в стремежа си да превърне светлината в киносалона в просветление, а мимолетната наслада – в съпреживяна радост!