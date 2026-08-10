След взрива край Трявна: Спомен за семейството руски шпиони, помогнало на ГРУ за отравянето на Гебрев и саботажа на оръжейни складове

Взривът във военния завод "ЕМКО" край Трявна е една от водещите новини днес, 10 август, и макар по първоначални данни на вътрешния министър Иван Демерджиев причините да са вътрешни, трябва да се отбележи, че основател и собственик на дружеството е Емилиян Гебрев, който заедно със сина си беше обект на опит за покушение. За този опит се счита, че е организиран от руските служби - подразделение 29155 на руското военно разузнаване (ГРУ).

В тази връзка погледът към възможните руски връзки никога не се изключва, особено предвид натрупаната история на подобни случаи. Припомняме, че преди повече от две години - през пролетта на 2024 г. - независимият руски разследващ сайт The Insider, което си сътрудничи с българския журналист Христо Грозев, установи, че поредицата от експлозии и отравяния в Европа, организирани от ГРУ, е била координирана с помощта на семейство руски нелегални шпиони с чешко гражданство. Разкритието бе направено, след като Чехия официално обяви, че ГРУ стои зад взривовете в оръжейни складове във Врбетице през 2014 г.

Има и българска връзка - диверсията вече беше обвързана от чешките власти с българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев.

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Кои са руските шпиони?

Николай и Елена Шапошникови се заселват в Чехия под прикритието на политически емигранти, след което купуват вила в Гърция. Южната ни съседка е използвана от убийците от ГРУ като убежище. Шапошникови са събирали информация за военни доставки за ГРУ и са им помагали да извършват саботажи като взривяването на складове за боеприпаси в Чехия и България и отравянето на Емилиян Гебрев, писа тогава The Insider.

Czech police now are investigating Nikolay Saposnikov and his wife Elena as suspected accessories in the planning of the explosions at Vrbetice that left two depot employees dead. Saposnikov had also received by email fake passport scans of the Salisbury tourists. pic.twitter.com/vf541OP28D — Christo Grozev (@christogrozev) May 30, 2022

Чешките следователи са се заинтересували от шпионите, след което Николай Шапошников внезапно починал от сърдечен удар, а Елена обявила, че е преследвана заради руските си корени. Разследващата медия дори открива неѝн таен руски паспорт от серията на ГРУ.

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Родителите и на двамата са свързани с руските военни среди, като Николай и Елена заблуждават властите в Чехословакия, а после и в Чехия, че са дисиденти от СССР, включително с фалшиви документи. Така се сдобиват с чешко гражданство. В началото на новия век Шапошников става нещо като мениджър на компанията за търговия с оръжия Imex на Петр Бернатик - бивш таен агент на чехословашката държавна сигурност (СТБ). Елена пък активно е направлявала действията на съпруга си в пряка координация с началника на военно подразделение 29155 на ГРУ генерал Андрей Аверянов. Явно това обяснява луксозния им живот и имотите в Чехия и Гърция, които, ако се гледат заплатите им, те няма как да си позволят.

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Разследването на The Insider разкри, че във вила в Гърция, собственост на Шапошникови, редовно са пристигали членове на подразделение 29155 на ГРУ. Някои от посещенията са съвпадали с мисиите на подразделението в региона. Например служителят на 29155 Алексей Капинос е летял до Солун на 25 април 2014 г. с дипломатически паспорт. Само ден по-рано трима негови колеги от военното подразделение пристигат в България и отравят Гебрев с бойно химическо вещество.

Данните за пътуванията и преминаването на границата показват, че Елена Шапошникова тайно се е сдобила с руски паспорт. И, което е още по-интересно, той е с един от редица номера, запазени за членовете на подразделение 29155.

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