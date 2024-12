Намериха каква награда да връчат на Роналдо - за най-добър играч в Близкия изток

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо спечели любопитна награда по време на церемонията Globe Soccer Awards. Футболистът на Ал Насър получи приз за най-добър играч в Близкия изток за 2024 година. Той печели отличието за втора поредна година. Интересното е, че макар и Globe Soccer Awards да се провежда от 2010-а насам, наградата за най-добър играч в Близкия изток бе въведена едва през 2023-а - когато Роналдо премина в Саудитска Арабия.

Роналдо пребори конкуренцията на Сергей Милинкович-Савич (Ал-Хилал), Рияд Марез (Ал-Ахли), Салем Ал Даусари (Ал-Хилал), Мурад Батна (Ал-Фатех), Каку (Ал-Аин) и Суфян Рахими (Ал-Аин), които също бяха сред претендентите за отличието. Така португалецът отново бе избран за номер 1 в Близкия изток, където в последните две години развиват усилено футболното си първенство с множество мащабни трансфери, сред които се отличава този на Роналдо.

🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo wins the Best Middle East player 2024 at the Globe Soccer Awards. pic.twitter.com/9N116fiX29