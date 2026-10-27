Мбапе се извини на Китай след скандала

Звездата на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе поднесе публично извинение на китайския народ за коментарите си по повод интернет меме, свързано с бившия китайски лидер Мао Дзедун. Френският нападател заяви, че уважава китайците и тяхната история, след като реакцията му предизвика остра полемика в Китай и доведе до прекратяване на рекламни партньорства.

Испанският вестник "Мундо Депортиво" съобщи, че футболистът е публикувал изявлението си в официалните си профили в социалните мрежи на френски, китайски и английски език.

"По време на интервю реагирах на обработено изображение, на което бях аз, и коментарът ми беше подложен на критика. Сега разбирам, че много хора в Китай са се почувствали засегнати. Извинявам се на всеки, когото думите ми може да са наранили. Това не беше целта ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и моля за прошка", заяви Мбапе. Още: Килиан Мбапе ядоса Китай, спонсори късат рекламни договори заради меме (ВИДЕО)

Скандалът

Повод за реакциите стана епизод от онлайн предаването The Bridge, в който Мбапе разказва кое меме с негово участие го е разсмяло най-много. Футболистът описва изображение, на което лицето му е монтирано върху фигура на мъж, когото определя като "китайски диктатор".

Макар да не посочва конкретно име, тайванската медия ETtoday съобщи, че изображението е свързано с Мао Дзедун - основателя на съвременната китайска държава.

Видеото предизвика негативни реакции в китайските социални мрежи, където потребители обвиниха футболиста в неуважение към Китай и призоваха за бойкот. Случаят бързо излезе извън рамките на онлайн полемиката и засегна рекламните му договори и медийното му присъствие в страната. Още: Бивша на Мбапе накара французина да съжалява за решението си! (СНИМКИ)

Загуба на спонсори и ограничения в Китай

Китайските компании Eastroc Beverage Group, известна и като Dongpeng, и China Mengniu Dairy прекратиха партньорствата си с Мбапе, който беше техен рекламен посланик.

Държавната телевизия CCTV, според медийни публикации, е премахнала реклами с участието на футболиста, изтрила е публикации за него от официалния си профил в платформата Weibo и е спряла излъчването на мачове с негово участие. Профилите му в китайските социални мрежи Weibo и Xiaohongshu също бяха ограничени.

Казусът стигна и до китайското външно министерство. Говорителят Гуо Дзякун заяви, че действията и думите, възприемани като обидни към китайския народ, неизбежно срещат широко обществено неодобрение.

Ще промени ли извинението решението на Пекин?

Извинението на Мбапе идва на фона на разрастващия се скандал, който засенчи и новината за представянето му в надпреварата за "Златната топка". Според публикацията на "Мундо Депортиво" китайските власти все още не са отменили решението за спиране на излъчването на мачове с негово участие. Още: Килиан Мбапе се забърка в нов скандал: Дължи пари на адвокати по делото с ПСЖ

Към момента на публикуването на информацията не е имало нова официална реакция от китайските власти или потвърждение как извинението ще се отрази на ограниченията и прекратените рекламни договори.

За нападателя на "Реал" залогът е не само възстановяването на репутацията му, но и отношенията му с един от ключовите пазари за международните спортни марки и рекламни партньорства.