Рома ще играе в Лига Европа за сметка на Ювентус, Милан изпрати подобаващо Ибра (ВИДЕО)

Момчетата на Жозе Моуриньо, които загубиха финал наскоро, оставиха Ювентус само на точка зад гърба си. "Бианконерите" сломиха Удинезе като гост с 1:0. Федерико Киеза реализира страхотно попадение в 68-ата минута, но това не бе достатъчно. Възпитаниците на Масимилиано Алерги ще се подвизават в Лигата на конференциите през идната година.

Милан пък надделя с 3:1 при домакинството си на Верона и прати своя съперник в исторически бараж за оцеляване срещу Специя според най-новите правила на първенството. Рафа Леао блесна за "росонерите" с два гола в заключителните моменти. Най-интересното се случи след двубоя, когато Златан Ибрахимович емоционално обяви края на своята кариера.

❤️🖤 Emotional moment as Zlatan Ibrahimović says goodbye to AC Milan... @MatteMoretto reports right now that he's retired from football. pic.twitter.com/TaP6Bt77BZ