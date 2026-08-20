Роналдиньо кацна в Италия – легендата мечтае да вкара последния гол в кариерата си с екипа на тим от Серия С! (ВИДЕО)

Бразилската легенда Роналдиньо кацна в Италия. Равена, град, по-известен с близките си плажове, отколкото с футболния си отбор, най-накрая ще види една от най-разпознаваемите фигури във футбола, пише „АП“. През юни 46-годишният Роналдиньо подписа с италианския клуб от трета дивизия Равена повече от десетилетие, след като сложи край на кариерата си.

Роналдиньо ще пропусне първия мач на Равена

Ravenna, #Ronaldinho è arrivato in Italia 🛬



Il brasiliano è atterrato a Forlì e nelle prossime ore verrà presentato come nuovo giocatore del #Ravenna ⏳🇧🇷#Sportitalia pic.twitter.com/wtQPItrWNy — Sportitalia (@tvdellosport) August 20, 2026

Бразилецът пристигна с частен самолет на близкото летище Форли – на около 30 километра от Равена, около обяд местно време. Той подписа няколко футболни топки за служителите на летището, преди да се качи в кола на пистата, преминавайки покрай шепата фенове, които чакаха отстрани. Роналдиньо беше придружен от президента на Равена Игнацио Чиприани.

Привържениците ще имат възможността да видят футболната звезда на бляскава церемония на плажа тази вечер, когато ще бъде представен отборът и очаква Роналдиньо да излезе последен. Той ще присъства на пресконференция малко преди това.

Бразилецът няма да играе в първия мач на Равена от Серия C за сезона в понеделник срещу Реджо Емилия и все още не е ясно колко мача ще има през кампанията. Чиприани обаче заяви, че мечтата му е легендата да отбележи последния си гол в кариерата за отбора.

Роналдиньо игра за последно професионално за Флуминензе през 2015-а. Това е вторият му престой в Италия, след като носеше екипа на Милан от 2008 до 2011 година. Той спечели световната титла с Бразилия през 2002-а и „Златната топка“ през 2005 година.

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