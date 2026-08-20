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Липса на всякаква хуманност: Македонският съд отново отказва на Ива Михайлова да се лекува в България

20 август 2026, 15:34 часа 938 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Кръстьо Врачев
Липса на всякаква хуманност: Македонският съд отново отказва на Ива Михайлова да се лекува в България

При липса на всякаква хуманност Апелативният съд в Щип е отказал на македонската българка Ива Михайлова разрешение да се лекува, предаде БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основния съд в Кочани не разреши на момичето да напуска града и да пътува до България. В началото на месеца съдът в Кочани отново отказа на Ива Михайлова да се лекува в България. 

Момичето вече месеци е блокирано в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са й взели документите, а майка й наскоро разказа пред Комисията за българите в чужбина, че има риск дъщеря й да остане инвалид.

Случаят с българката Ива Михайлова е христоматиен пример как съдебните и държавните институции в Република Северна Македония се използват за репресия над всяка форма на българщината. Михайлова далеч не е единствената осъдена в югозападната ни съседка. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели

Протестна нота до Северна Македония

Припомняме, че наскоро премиерът Румен Радев обяви, че страната ни е готова с протестна нота по казуса с Михайлова, която ще бъде връчена официално на Северна Македония от българското МВнР. "Ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и със елементарни хуманни принципи", каза министър-председателят Румен Радев преди дни премиерът Румен Радев. ОЩЕ: "Процесът срещу Ива Михайлова е в разрез със здравия разум": Радев обяви протестна нота от МВнР за Скопие (ВИДЕО)

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Щип македонски българи Република Северна Македония Кочани Ива Михайлова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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