Борисов, Горанов, бухалка, отвличане: Обещанията на Божков какво ще направи, ако му свалят санкциите "Магнитски"

Делото на Васил Божков срещу американските санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски" навлезе в нов етап. Във федералния съд във Вашингтон (окръг Колумбия) адвокатите на българския бизнесмен са внесли подробна писмена реплика срещу аргументите на администрацията на САЩ, като с нея атакуват отказа на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство да го извади от санкционния списък.

Документът, с който Actualno.com се сдоби от базата данни за проследяване и търсене на дела в американските съдилища Pacer Monitor, е подаден на 14 август 2026 г. и е озаглавен "Изложение на ищеца в подкрепа на неговото насрещно искане за постановяване на съдебно решение по съкратена процедура". Ключовият въпрос, който адвокатите на Божков поставят, е следният: може ли плащане, извършено под принуда от държавни служители, да бъде третирано като "подкуп" и като "подкрепа" за корупция по смисъла на американската изпълнителна заповед, на която се основават санкциите? Според защитата на Божков OFAC така и не е отговорила на този въпрос.

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Божков, Борисов и Горанов: Стоп на плащанията - "наказателно преследване, национализация и опит за отвличане"

И тук отново изплуват имената на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов. В предишните си възражения срещу санкциите пред съда във Вашингтон Божков твърдеше, че е бил принуждаван от Борисов и Горанов да плаща в замяна на благоприятно отношение към хазартния му бизнес, и посочваше, че OFAC е отказала да направи разлика между корупция и действия, извършени под принуда.

Сега първо разследващата медия BIRD.bg оповести най-интересната част от документа, внесен от юридическата защита на Божков и регистриран на 14 август, която наистина се потвърждава във файла. Там пише дословно: "Документацията в разпореждане на OFAC описва точно обратната ситуация: изнудвачите на г-н Божков са били властите - действащият министър-председател (към онзи момент - бел. ред.) и действащият министър на финансите на България - които са заплашвали с унищожаване на неговите предприятия, обаждали са се при закъснение на плащанията и са отговорили на отказа му в края на 2019 г. с наказателно преследване, национализация и опит за отвличане. Самите български прокурори по-късно заведоха дело за изнудване срещу Борисов и Горанов, произтичащо от същото това поведение – факт, отбелязан в собствената документация на OFAC (статия от 12 декември 2023 г., в която се съобщава, че г-н Божков "е бил принуден да плаща 20 процента от печалбата на своя бизнес на Борисов и [Горанов]); (Приложение 34: "Прокуратурата прекратява делото за изнудване, което доведе до краткосрочното задържане на бившия премиер Борисов и неговия министър на финансите Горанов през 2022 г."). Лице, което е било изнудвано от ръководителя на правителството си и най-висшия финансов служител в него, няма по-висша инстанция, към която да се обърне, и следователно никой разумен човек в положението на г-н Божков не би могъл да определи лице или орган, към който да се обърне".

Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено.

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Снимка: БГНЕС

Тук е важно да се подчертае, че най-новият документ не представлява съдебно установяване на тези твърдения, а представя аргумента на защитата на Божков и фактите така, както те са отразени в административния запис, на който тя се позовава.

Припомняме, че Владислав Горанов също е санкциониран от САЩ по "Магнитски" от 2023 г. насам, но не и Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ вече коментира веднъж първите разкрития от новото дело на Божков в САЩ, заведено през есента на миналата година, с думите, че преди години се е заклел във внуците си, че не е получавал такива плащания, и с изявление, че не коментира "части от документ" - ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

Божков атакува OFAC, че не приема за релевантен въпроса за изнудване

Адвокатите на Божков започват с твърдението, че американската администрация се опитва в съда да защити отказа на OFAC да извади бизнесмена от санкционния списък с аргументи, които самата агенция не е изложила, когато е взела решението си. Според документа съдът може да разглежда административното решение само на база основанията, които самата агенция е посочила. А в отказа на OFAC, твърди защитата, са посочени плащания на Божков към български държавни служители, получено от него преференциално отношение и реализирани печалби, но не е извършен необходимият анализ дали плащанията са били доброволни или са били резултат от изнудване.

Според Божков самото американско правителство вече разглежда спора върху предпоставката, че неговият разказ за изнудването може да е верен. Самата OFAC пък е записала, че дори да приеме твърдението му, че схемата с Борисов и Горанов е била изнудване, това не e достатъчно, за да го оневини. В документа на защитата на Божков се посочва, че OFAC е приела като правно нерелевантен въпроса за изнудването.

Адвокатите на Божков атакуват именно това разбиране. Според тях изпълнителната заповед №13818 санкционира лице, което "материално е подпомогнало, спонсорирало или предоставило подкрепа" за корупция или подкуп. Защитата отново подчертава разликата между доброволно участие и принудително предаване на пари. Според изложеното в документа човек, който предава пари на действащ премиер и действащ финансов министър под заплахи за унищожаване на бизнеса, наказателно преследване и насилие, не оказва "подкрепа" на корупцията, а е неѝн обект.

В този контекст защитата отново представя версията на Божков, че след като е отказал да продължи да плаща в края на 2019 г., са последвали наказателно дело, национализиране на хазартния му бизнес и опит за отвличане в Дубай.

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Аргументът е илюстриран с аналогията с рекет - фактът, че жертвата е дала парите и в резултат на това е получила "ползата" да бъде оставена на мира, не превръща жертвата в участник в престъплението. Според защитата обратното тълкуване би означавало, че всеки човек, който плаща на корумпиран служител под заплаха, автоматично може да бъде третиран като участник в корупцията. А според документа целта на изпълнителната заповед, цитирана от OFAC във връзка със санкциите, е да санкционира тези, които упражняват корумпираната власт, а не тези, върху които тя е упражнена.

Снимка: БГНЕС

Адвокатите на Божков: Знанието, че плащането е незаконно, не означава доброволност

Защитата отговаря и на друг аргумент на американската администрация – че Божков е знаел, че плащанията са незаконни. Според адвокатите това смесва две различни неща - знание и воля. В документа е посочено, че човек може отлично да знае, че дадено искане е незаконно, но въпреки това да бъде принуден да го изпълни. Именно това, според защитата, е характерно за жертвата на рекет.

В подкрепа на тезата си адвокатите цитират американска съдебна практика, включително решение на Върховния съд на САЩ, според което принудата може да освободи дадено лице от отговорност за поведение, което иначе би било наказуемо. Цитирана е и правната формулировка, че при подкупа съществен елемент е доброволността, докато при изнудването съществен елемент е принудата.

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"Спектърът на принудата": какво казват делата за подкуп, цитирани от САЩ?

Една от по-важните части (от правна гледна точка) на документа е посветена на съдебните решения, които американската администрация използва в своя защита. OFAC цитира няколко наказателни дела, за да поддържа тезата, че изнудването и подкупът не се изключват взаимно.

Адвокатите на Божков не отричат, че такива дела съществуват - обаче посочват, че във всички тях става дума за наказателни производства, в които обвиняемите са получили пълна съдебна процедура, включително разглеждане на конкретните факти и защита с аргумент за принуда.

Особено внимание е отделено на делото United States v. Kahn. Според адвокатите на Божков цитираното от правителството на САЩ решение всъщност показва, че принудата съществува в цял един "спектър" и че има граница, след която плащането престава да бъде подкуп и се превръща в подчинение. Според адвокатите на българския бизнесмен OFAC никога не е изследвала тази граница.

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"Отиди при властите", но според защитата самите власти са били изнудвачите

В отговора си адвокатите на Божков обръщат специално внимание и на друг аргумент от американската страна – че правилната реакция на принуда от корумпирани държавни служители е да се потърсят властите, а не да се плаща. Според защитата този аргумент не може да бъде приложен към случая на Божков, защото в описания от него контекст самите хора, които са упражнявали принудата, са били висши представители на властта.

В документа се посочва, че според административния запис Божков е твърдял, че изнудвачите са били действащият премиер и действащият финансов министър на България към онзи момент, т.е. Борисов и Горанов.

Адвокатите на Божков атакуват и по-общото разбиране, че самият факт на плащане към държавен служител доказва подкуп. Те обръщат внимание на разликата между плащане, направено с цел да бъде повлияно конкретно официално действие, и плащане, извършено в резултат на принуда. Според цитирана в документа съдебна практика подкупът предполага намерение да бъде повлияно корумпирано конкретно официално действие. Затова защитата поставя въпроса дали OFAC е посочила конкретно "quid pro quo" – тоест конкретна размяна между плащането и определено действие на длъжностно лице. Според адвокатите в административния запис такова конкретно действие не е посочено.

20% от месечната нетна печалба в брой на Горанов: "инструктиран" ли е бил Божков да го прави?

В административния запис, цитиран в документа, се посочва, че Божков е бил "инструктиран" да плаща 20% от месечната си нетна печалба в брой на Горанов. Защитата обръща внимание именно на думата "instructed" – "инструктиран", като според нея това е език на изискване, а не на предложение.

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В документа се посочва и изчислението, че около 45 млн. евро са били платени, докато около 180 млн. евро са останали за Божков. Според адвокатите обаче това показва само, че бизнесът е бил печеливш, а не отговаря на въпроса дали плащанията са били доброволни или плод на принуда.

Снимка: БГНЕС

Отделната линия с Държавната комисия по хазарта

Защитата отделя внимание и на друг елемент от аргументите на американската администрация – твърденията за плащания, свързани с действия на вече закритата Държавна комисия по хазарта (ДКХ). Американската администрация посочваше в аргументите за санкциониране на Божков, че според разследването на българската прокуратура Васил Божков e плащал по 10 000 лева на ден на тогавашния председател на ДКХ Мария Филипова за отнемане на лицензи на конкурентни дружества. Самата Филипова свидетелства за това пред съда, а сега този детайл е един от водещите аргументи на OFAC по делото в САЩ - ОЩЕ: Божков рязко "забрави" предишните си показания за 60 млн. лв. подкупи за Борисов и Горанов

Този елемент е важен, защото според OFAC представлява отделна индикация за корупционно поведение и според администрацията на САЩ отслабва версията на Божков, че е бил изнудван. Адвокатите обаче настояват, че OFAC не може да използва този факт, без да извърши необходимия анализ на доброволността и конкретната цел на плащането.

Те атакуват и аргумента, че богатството на Божков само по себе си сочи, че той е имал възможност да дава подкупи и следователно е давал такива. Според защитата същият факт може да бъде използван и в обратната посока – най-богатият бизнесмен би бил и привлекателна мишена за изнудване.

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Променените обстоятелства: какво според Божков е станало след санкциите, че те вече да не са нужни?

Втората голяма линия в документа е свързана с въпроса дали след налагането на санкциите са настъпили достатъчно промени, за да бъде Божков изваден от списъка.

Защитата твърди, че промените са конкретни:

структурата, чрез която според твърденията е била извършвана корупцията – Държавната комисия по хазарта, е закрита;

хазартната индустрия, за която се отнася случаят, е национализирана;

хазартният бизнес на Божков е в несъстоятелност и е прекратен;

според документа той е прекъснал отношенията си с Борисов, Горанов и българското правителство;

и двамата бивши държавни служители вече не заемат съответните длъжности.

Според защитата OFAC не е посочила конкретен останал канал, чрез който същото санкционирано поведение би могло да продължи.

Американската администрация се позовава и на производство в София, започнало през 2024 г. В статията от 5 юли 2024 г., на която се позовава OFAC, се съобщава, че Софийският градски съд е образувал първото си дело срещу Божков като обвиняем в рамките на разследване на "организирана престъпна група за изнудване, престъпления, свързани с длъжностни лица, и корупция", като се твърди, че той е действал "като подбудител със съучастието на длъжностни лица от българската ДКХ, които са позволили цялата сума на дължимите такси съгласно Закона за хазарта да не бъде начислена и събрана", и че "бивият министър на финансите (Горанов) също е бил разпитан по делото".

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"Всеки елемент от това описание е исторически. ДКХ е премахната през 2020 г., а несъбраните такси, замесените длъжностни лица и твърдените бюджетни щети се отнасят изцяло към периода, предшестващ определянето от 2 юни 2021 г. Дело, образувано през 2024 г. относно поведение от 2018 до 2020 г., не е доказателство, че това поведение все още продължава; то е доказателство, че България в момента разглежда дела от миналото. Заключението на ответниците приравнява обвинението с продължаване и, което е още по-лошо, приравнява обвинение, отнасящо се до миналото, с настоящо поведение", отвръщат адвокатите на Божков.

Британските санкции също не доказвали ново поведение

Друг аргумент на американската страна е свързан с решението на Великобритания от 10 февруари 2023 г. да наложи също санкции на Васил Божков за корупция. Според защитата обаче това, което се е случило след американското санкциониране през 2021 г., е самото британско решение, а не ново корупционно поведение на Божков.

В документа се посочва, че британската оценка се отнася до сериозна корупция и описва същия исторически курс на поведение, свързан с хазартния бизнес. Според адвокатите нито меморандумът, нито посочените приложения идентифицират конкретно действие на Божков след 2 юни 2021 г.

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Какво става с хазартния бизнес на Божков след санкциите?

Защитата оспорва и аргумента на OFAC, че самото продължаване на присъствието на Божков в хазартния сектор показва риск от продължаване на корупцията. Според адвокатите това представлява предположение за склонност към определено поведение, а не доказателство за реално извършено поведение. Те посочват, че в административния запис няма идентифициран конкретен подкуп, плащане, държавен служител или сделка, които да показват продължаване на санкционираното поведение след налагането на наказателни мерки от страна на САЩ.

Снимка: БГНЕС

Интересен детайл е и начинът, по който според защитата OFAC е стигнала до извода, че Божков продължава да има отношение към хазартния бизнес. Това било свързано именно с предложението му за коригиращи мерки, в което той заявил, че ще закрие останалите си хазартни фирми. OFAC твърди, че това показвало, че той продължава да притежава хазартни компании или да е свързан с хазартния сектор. Адвокатите му определят това като проблем, защото според тях регламентът изрично позволява на санкционираните лица да предлагат коригиращи мерки. Ако такова предложение впоследствие се използва като доказателство срещу тях, това би превърнало самата процедура в своеобразен капан.

В документа е разгледан и спорът дали Божков продължава да има хазартни дейности в Молдова и Грузия. Според защитата той е отрекъл тези твърдения, но OFAC не е посочила конкретен лиценз, регистрация, трансакция или друг документ, който да доказва наличието на такъв бизнес.

Адвокатите твърдят, че така службата фактически е прехвърлила тежестта върху Божков да докаже, че няма такъв бизнес.

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"Възможно е" Божков да продължава да се възползва от старите пари

Особено внимание защитата отделя на парите, спечелени от Васил Божков преди санкционирането. В административния меморандум OFAC е записала, че "е възможно" Божков да продължава да се възползва от приходите от корупция, получени през съответния период, тъй като не е извършил финансово възстановяване и признава, че има достъп до средства, спечелени преди санкционирането.

Адвокатите атакуват именно формулировката "възможно е". Според тях възможността сама по себе си не представлява "съществени доказателства". Те посочват и че OFAC не е поискала от Божков възстановяване на средства, не е идентифицирала конкретен актив или трансакция, свързана с предполагаема корупция, и не е повдигала въпроса в продължение на четири години и през четири кръга въпросници.

Божков е предложил 6 групи коригиращи мерки

В документа четем още, че Божков е предложил коригиращи действия, в опит да му бъдат свалени санкциите. Според защитата те са включвали шест основни групи мерки:

закриване на останалите хазартни бизнеси;

независим финансов одит и продължаващ контрол за съответствие;

прекратяване на отношенията със санкционирани лица и български държавни служители;

постоянно документиране и разкриване на притежаваните активи;

ангажименти за спазване на изискванията срещу прането на пари и корупцията;

значителни дарения за антикорупционни инициативи.

Според адвокатите му OFAC на практика не е разгледала отделните мерки.

Според изложеното от защитата OFAC е приела, че публичните обвинения на Божков срещу други политици за корупция намаляват полезността на предложението му да направи публично изявление в подкрепа на борбата с корупцията. Адвокатите му отговарят, че обвиняването на държавни служители в корупция всъщност е антикорупционна реч - двете неща, според написаното от тях, не си противоречат.

След това защитата стига още по-далеч - според документа реалният проблем за OFAC не е бил самото политическо говорене на Божков, а фактът, че той продължава да поддържа версията си, че е бил принуден да извършва корупционните плащания.

В документа се твърди, че OFAC не може да поставя като условие за изваждане от санкционния списък отказа от фактическа позиция, която самата служба не е установила като невярна.

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Какво всъщност иска Божков от съда?

В края на документа адвокатите на Божков формулират конкретното си искане. Те настояват съдът:

да отхвърли искането на американското правителство (т.е. поддържания отказ от премахване на санкциите);

да уважи искането на Божков за съдебно решение по съкратена процедура;

да отмени отказа на OFAC по молбата му за административно преразглеждане;

да върне въпроса на OFAC за ново разглеждане.

Това означава, че на този етап документът не представлява решение, с което Божков е изваден от санкционния списък, а пореден процесуален ход на ищеца, с който той иска федералният съд да приеме, че OFAC е допуснала нарушение на изискванията за мотивирано административно решение и да я задължи да преразгледа отказа си.

Към момента този документ е последният в хронологията по делото, което обаче продължава.

*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.