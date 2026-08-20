Какъв момент за медицината: Ваксината срещу рак на Moderna и Merck даде обещаващи резултати във финалните етапи на изследване

Експериментална персонализирана ваксина срещу рак, разработена от Merck и Moderna, показа положителни първоначални резултати в първото си изпитване в късен етап, съобщиха компаниите, с което се приближиха с още една стъпка към подаването на заявление за одобрение на този вариант на лечение. Препаратът на базата на иРНК, в комбинация с имунотерапията Keytruda на Merck, постигна ключовите цели в клиничните тестове от фаза 3 при повече от 1100 пациенти с меланом с по-висок риск или в напреднал стадий, чийто открит рак беше напълно отстранен чрез хирургична интервенция.

Акциите на Merck се повишиха с над 12% в сряда, докато тези на Moderna скочиха с цели 177%.

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Надграждане

Комбинираната терапия постигна основната цел на проучването - значително удължаване на периода, през който пациентите живеят без рецидив на меланома, в сравнение с монотерапията с Keytruda. Лечението също така намалява риска от разпространение на рака към отдалечени части на тялото. Тези резултати се основават на положителните данни от проучването от фаза 2 за същия режим, проведено по-рано тази година.

„Това е важен момент за медицината, важен момент за пациентите“, заяви изпълнителният директор на Moderna Стефан Бансел в интервю за предаването Squawk Box на CNBC.

Проучването от фаза 3 ще продължи да оценява и други резултати, включително ползата от схемата на лечение по отношение на общата преживяемост. Производителите на лекарства планират да представят данните на предстояща международна медицинска конференция, но все още не е ясно кога възнамеряват да подадат заявления за одобрение в САЩ.

Производителите на лекарства вероятно ще започнат преговори с регулаторните органи относно лечението и неговата безопасност „през следващите няколко месеца“, прогнозира д-р Дийн Ли, президент на Merck Research Laboratories, отново пред CNBC.

Moderna announced the first ever positive Phase 3 results for a personalized mRNA cancer vaccine.



The vaccine, combined with Merck's Keytruda, showed significant improvement in preventing melanoma recurrence versus Keytruda alone.



The treatment works by sequencing each… pic.twitter.com/x54Htw2mvk — Clash Report (@clashreport) August 20, 2026

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Първоначалните данни сочат, че комбинацията би могла да послужи като нова възможност за лечение на меланом, който съставлява едва около 1% от раковите заболявания на кожата, но е причина за по-голямата част от смъртните случаи сред тях. Повечето рецидиви на меланома се развиват през първите две до три години след първоначалното лечение и отстраняване.

Пациентите с меланома „са принудени да се справят с новата тежест на тази диагноза, след което да се подложат на неприятни лечения като хирургична интервенция, а след това се тревожат, че ракът им ще се върне“, заяви в интервю д-р Джейн Хийли, ръководител на отдела за ранна онкологична разработка в Merck.

Тя определи като „много вълнуващо“ факта, че терапията е довела до „клинично значимо подобрение“ в сравнение с Keytruda – стандартното лечение за меланом – и е била добре понасяна от пациентите. Страничните ефекти са били сходни с тези на други ваксини, които хората обикновено получават за други заболявания, отбеляза Хийли.

Резултатите потвърждават и персонализирания подход към лечението, който Merck и Moderna разработват от десетилетия, добави тя.

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Персонализиран подход

Всеки тумор има уникален набор от мутации, дори при пациенти с един и същ тип рак. Персонализираната ваксина на Merck и Moderna е предназначена да атакува конкретните мутации в тумора на всеки пациент, вместо да използва универсален подход. Идеята е да се обучи имунната система да разпознава и унищожава тези уникални ракови маркери, а след това да се съчетае този отговор с Keytruda, което помага на организма да атакува рака по-ефективно.

„Смятаме, че резултатите са много значими за пациентите с това заболяване и наистина имат потенциал да променят нещата за други пациенти с рак в бъдещи проучвания с този конкретен нов клас терапия“, каза Хийли.

Merck и Moderna проучват ваксината в няколко клинични проучвания при други видове тумори - например недребноклетъчен белодробен рак, рак на пикочния мехур и карцином на бъбречните клетки.

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