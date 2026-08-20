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„Шпорите“ не спират да харчат! Тотнъм стартира преговори със Сити за двойка нападатели

20 август 2026, 15:22 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
„Шпорите“ не спират да харчат! Тотнъм стартира преговори със Сити за двойка нападатели

Тотнъм е в разговори с Манчестър Сити относно потенциална двойна сделка за нападателите Савиньо и Омар Мармуш. „Скай Спортс“ съобщи, че „шпорите“ искат да привлекат Савиньо, Коди Гакпо от Ливърпул и централен нападател преди края на летния трансферен прозорец, като Мармуш е сред вариантите за подсилване на атаката.

Лондончани искат Савиньо и Омар Мармуш

Преговорите между лондончани и Сити напредват, но до момента няма постигнато споразумение. Самият Савиньо иска трансфер в Тотнъм. „Шпорите изчакват развитието на ситуацията с Брадли Баркола и Ибрахим Мбайе. Двамата съотборници от Пари Сен Жермен са желани от Ливърпул, а при положителна развръзка, Тотнъм ще получи зелена светлина за атака на Гакпо.

Ако не се стигне до успех с нидерландското крило, лондончани имат още опции, сред които е и Педро Нето от Челси. Към португалския национал има интерес и от Ман Сити. Тотнъм също така иска и централен нападател.

До тук „шпорите“ са похарчили над 200 млн. паунда за нови играчи през лятото. Сандро Тонали и Матеус Фернандеш дойдоха за 185 млн. паунда, а Ян Пол ван Хеке дойде от Брайтън за над 50 млн. паунда. Маркос Сенеси, Анди Робъртсън и Мартин Дубравка пристигнаха като свободни агенти.

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Манчестър Сити Тотнъм Омар Мармуш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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