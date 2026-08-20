УЕФА и още две конфедерации обмислят вот на недоверие срещу Джани Инфантино!

Три от най-влиятелните футболни конфедерации обсъждат възможността да поискат вот на недоверие срещу президента на ФИФА Джани Инфантино в опит да го отстранят от поста, след като той предизвика сериозно недоволство с предложението си частни инвеститори да придобият дял от комерсиалните права върху Световното първенство. Това съобщиха пред „Ройтерс“ високопоставени фигури, запознати с разговорите.

Според източниците Европейската футболна централа УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ, която представлява Северна и Централна Америка и Карибския регион, разглеждат подобен ход. „Ройтерс“ пък не открива предишен случай в 122-годишната история на ФИФА, при който Конгресът на организацията да е провеждал вот на недоверие срещу действащ президент.

„Нама изход от тази ситуация“

„Няма изход от тази ситуация“, заявява един от източниците при условие за анонимност заради чувствителността на разговорите. „Или ще си тръгне по мирния начин и няма да се кандидатира за нов мандат през март, или ще бъде принуден да мине по трудния път“, добавя той, визирайки възможен вот на недоверие.

Според устава на ФИФА Съветът на организацията може по всяко време да свика извънреден конгрес. Той е задължен да направи това и ако поне една пета от 211-те членуващи федерации внесат писмено искане, в което посочат въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред.

Извънредният конгрес трябва да бъде свикан в рамките на три месеца, като всяка присъстваща федерация разполага с един глас. В устава на ФИФА обаче няма конкретна разпоредба, която да урежда процедура за вот на недоверие срещу президента на организацията. От световната централа не са отговорили на запитването на „Ройтерс“ за коментар. Ръководството на УЕФА също не коментира директно дали се обсъжда вот на недоверие, като препратиха агенцията към по-ранното си изявление, че прегледът на управлението и ръководството на ФИФА трябва да бъде „задълбочен и фундаментален“ и че „нито една възможност не трябва да бъде изключвана“. КОНКАКАФ пък отказа директен коментар и се позова на предишно съвместно изявление с УЕФА и АФК, в което трите конфедерации обвиниха ръководството на ФИФА в сериозно нарушаване на доверието. От АФК не са отговорили веднага на запитването.

Инфантино вече заяви, че възнамерява да се кандидатира за преизбиране на Конгреса на ФИФА през март 2027 година. Той все още разполага със значителна подкрепа сред членуващите федерации, включително от Африканската футболна конфедерация (КАФ).

ФИФА се извини на своите членове за грешките при разглеждането на спорното предложение. Миналата седмица шест арабски футболни федерации, сред които Катар и Мароко – съорганизатор на Световното първенство през 2030 г., публично застанаха зад Инфантино. Ръководството на ФИФА също потвърди пълната си подкрепа за него след кризисна среща в Мароко по-рано този месец.

Високопоставен източник, близък до ситуацията, заяви пред Reuters, че макар трите конфедерации да подкрепят варианта с вот на недоверие, съществуват сериозни опасения, че неуспешен опит може да укрепи още повече позициите на Инфантино, да демонстрира продължаващата му изборна подкрепа и да му даде допълнително предимство преди президентските избори догодина.

Натискът върху Инфантино се засили значително след провала на плана му за продажба на миноритарен дял в нова търговска структура на ФИФА на частни инвеститори. Именно тази структура е трябвало да контролира търговските права върху Световното първенство – най-важния турнир във футбола.

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