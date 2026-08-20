Жозе Моуриньо: "Поисках Диоманде, тук няма място за Ламин Ямал"

Жозе Моуриньо застава начело на Реал Мадрид за втори път през своята кариера като старши треньор, след като води "кралете" в периода то 2010 г. до 2013 г. Сега съставът на "белите" е напълно различен, като на "Сантиаго Бернабеу" пристигнаха много нови футболисти, след като стана ясно, че Моуриньо ще бъде новият треньор на Реал Мадрид. Португалският специалист даде интервю за предаването "Ел Чирингито", в което говори за привличането на Ян Диоманде и отговори дали би искал да има Ламин Ямал в състава си.

Жозе Моуриньо: "Държах се така, сякаш не знам нищо"

Първо Жозе Моуриньо обърна внимание на Ян Диоманде: "Аз не съм искал никого. Пристигам, без да искам никого, анализирам внимателно състава и съм наясно какво бих искал да се случи. Но заради нещата, които се случиха през миналия сезон, исках да разбера много неща и се държах така, сякаш не знам нищо. Бърз, агресивен флангови играч, който може да играе и по двата фланга, не се намира лесно. Не искам да анализирам дали струва 120, 80 или 20 (милиона). Анализирам какво може да даде на отбора ми и казах: „Да, искам го“. Колко ще струва, не е моя работа".

Още: Моуриньо задал един-единствен въпрос на Винисиус, с който го накарал да преподпише с Реал

"Сега това са моите играчи"

В интервюто Моуриньо отговори и на въпроса дали би искал да има Ламин Ямал в състава си: "Не, не. Той е страхотен играч, без съмнение. Млад футболист с невероятен потенциал за развитие. Не е нормално на колко години е – 20 или 19 – да е европейски шампион, световен шампион… Но ние имаме топ състав. В този момент не бих освободил място за никого. Сега това са моите играчи, а моите са най-добрите".

Още: Жозе Моуриньо с горчиво признание: Дори той не е убедил Родри да подпише с Реал Мадрид