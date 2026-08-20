Жозе Моуриньо посочи следващия Лука Модрич

Жозе Моуриньо застава начело на Реал Мадрид за втори път, след като вече изкара 3 години на "Сантиаго Бернабеу" в периода от 2010 г. до 2013 г. "Белите" се снабдиха с много нови футболисти, които да послужат на Специалния да вдигне испанския гранд обратно на крака, след разочароващия минал сезон. Моуриньо гостува в предаването "Ел Чирингито", където говори за новите си попълнения. Той обърна внимание на Бернардо Силва и посочи кой може да заеме ролята на напусналия Лука Модрич в бъдеще.

Жозе Моуриньо: "Той е играч на Пеп Гуардиола"

Ето какво каза Жозе Моуриньо за Бернардо Силва: "Той е играч на Пеп, на Пеп Гуардиола. Дава всичко. Надявам се да имаме малко проблеми и много стабилност, а за мен Бернардо в момента е играч за центъра на терена. Но може да играе като №10, по десния фланг, може да играе навсякъде".

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"Харесвам Арда Гюлер"

На въпроса кой може да замести дългогодишните партньори Тони Крос и Лука Модрич, СПециалния отговори: "Има само един Лука и един Тони. Харесвам много Арда Гюлер. Мисля, че с него може да се случи същото, което се случи с Лука и с Бернардо - започваш като №10, като офанзивен играч, а след това започваш да играеш по-назад. Арда ще върви в тази посока и с познанията си за играта може да извърви този път".

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