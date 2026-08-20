Капитан и юноша смени Ливърпул с шампиона на Италия

Шампионът на Италия Интер е постигнал договорка за привличането на Къртис Джоунс от Ливърпул, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо в сряда, 19 август. Клубовете вече вече имат устно споразумение за цена от 35 милиона евро за правата на футболиста. През миналия сезон Къртис Джоунс изигра 34 мача във Висшата английска лига, в които реализира един гол и направи две асистенции.

Къртис Джоунс сменя Ливърпул с Интер

Къртис Джоунс е юноша на "червените" от Мърсисайд и има 6 двубоя и 1 попадение с екипа на английския национален отбор след дебюта си през 2024 г. Днес, на 20 август, Ливърпул е дал разрешение на полузащитника да пътува за Милано, където да премине медицински прегледи преди трансфера си в Интер. Мърсисайдци са се договорили с италианския гранд сумата от 35 милиона евро да бъде разделена на 30 милиона като трансферна сума плюс 5 милиона допълнителни бонуси и клауза за следваща продажба, информира "Sky Sport Italia".

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Джоунс ще пътува за Милано още днес

След приетото писмено предложение от Интер към отбора от Висшата лига, Джоунс ще пристигне днес в Италия, надявайки се да завърши медицинските тестове и да подпише с италианския клуб най-късно през уикенда. Интер се опитваше да привлече 25-годишния английски национал от януари, но от Ливърпул досега отказваха да намали исканата цена под 40 милиона евро. Настоящият му договор обаче изтича в края на този сезон, а футболистът е готов да започне това ново предизвикателство в Серия А.

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