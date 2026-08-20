За първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй": Намаляват мощността на един от блоковете заради критичното ниво на Дунав

На 21 август, петък, предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 МВт. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната електроцентрала, посочват от Министерството на енергетиката и добавят, че то е продиктувано от продължаващото "безпрецедентно и критично понижение" на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.

За първи път от 52 г. се прилага такава мярка в АЕЦ "Козлодуй"

Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

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Още от началото на месец юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива.

Снимка: БГНЕС

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката.

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Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволи на АЕЦ „Козлодуй” да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум.

"В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения", съобщиха от енергийното ведомство днес, 20 август.

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