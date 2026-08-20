Емблема на ЦСКА, играл за ОФИ Крит: "Имаме предимство, очаквам добър резултат"

ЦСКА е на една крачка от класиране за основанат фаза на Лига Европа, като се класира за плейофната предварителна фаза. Там съперник на "червените" ще бъде носителят на Купата на Гърция ОФИ Крит. Първият мач ще се изиграе на територията на южната ни съседка, като ЦСКА вече пристигна там. С отбора пътува една от емблемите от близкото минало на отбора Методи Деянов, който игра и за отбора от Крит по време на професионалната си кариера. Той говори пред колегите от "Sportal" за настроението в ЦСКА и очакванията за срещата.

Методи Деянов: "Играем с настроение, желание, държим стабилно топката"

Ето какво каза Методи Деянов: "Обстановката в ЦСКА е много приятна. Настроението е добро и в очакване на двубоя. Много съм благодарен и щастлив от поканата на ръководството. Очаквам добър за ЦСКА резултат. През този сезон съм гледал един мач на ОФИ. Предимство е, че сме изиграли доста срещи и сме в добро русло. Почваме да набираме сили. Играем с настроение, желание, държим стабилно топката, правим напоследък опасни атаки и бележим голове. За мен ЦСКА е по-добрият от двата отбора.

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"Ще се настройваме в движение"

По мое време ОФИ играеше повечето пъти на другия стадион. Беше доста некомфортно за госутващите отбори. На малкия терен ОФИ се чувства по-добре. Там е по-затворено. Днес ще дойдат бая хора, но всичко ще се реши чисто футболно на терена. Този ОФИ е непознат. Ще се настройваме в движение. Говорихме с треньора (Христо Янев), но няма как да кажа какво. Търсиха ме и гръцки журналисти, но няма как да разкривам информация пред тях за ЦСКА".

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