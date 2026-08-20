Когато и световните медии си измислят: HELLO! пише за мистериозно изчезване на княгиня Калина

Последният път, когато българската принцеса Калина беше видяна, преди да изчезне от светлините на прожекторите. Вижданата рядко кралска особа беше заснета за последно през 2024 г., когато се появи на погребение със семейството си.

Това написа световното лайфстайл издание HELLO! в обширен материал, посветен на княгиня Калина.

Кралските особи по света често могат да бъдат видяни да изпълняват ежедневни ангажименти и да празнуват важни моменти. Но когато става въпрос за българската принцеса Калина, 54-годишната кралска особа се държи необичайно сдържано до степен, че не се е появявала публично от 2 години.

Източник: hellomagazine

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Грешки и неточности

Така започва материалът на HELLO!, който обаче, макар обширен, е изпълнен с неточности и фактически грешки.

Първо, изданието ползва стандартната световна кралска титла "принцеса", въпреки че според българската династична традиция коректната титла е "княгиня".

Освен това, материалът е изграден около твърдението, че Калина не се е появявала на публично място от 2 години. Нещо, което не отговаря на истината.

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Княгинята беше видяна в София преди месеци - през юни и се позиционира в центъра на огромен скандал по време на т.нар. "Шествие за семейството". Дъщерята на Симеон Сакскобургготски се включи в шествието, което се организира като алтернатива на "София Прайд", като поведе демонстрацията в подкрепа на традиционните семейни и християнски ценности.

Мнозина определиха поведението й като неуместно, а организаторите обявиха, че тя не е била канена и сама е решила да поведе шествието.

Източник: БГНЕС

Така става ясно, че информационните неточности се случват на всички, дори на най-големите.