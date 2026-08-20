В Испания се прехласнаха по Левски и Веласкес: "Те вярват!"

Левски спечели първата си шампионска титла на България от 17 години, като това му даде право на участие в Шампионска лига. Само по себе си това постижение е страхотно, но работата, която "сините", с Хулио Веласкес начело, вършат в Европа е силно впечатляваща. Те са само на един мач от влизане в основната фаза на най-комерсиалния европейки клубен турнир, като това беше отбелязано от журналиста на испанското издание "Марка" Еуженио Муньос.

"Левски София обаче действа с опит"

Ето какво написа Муньос по адрес на Левски и Хулио Веласекс: "Невероятната работа на Хулио Веласкес в България може да получи и последното бижу в короната - Шампионската лига! Добър резултат 0:0 в първия мач срещу АЕК Атина, съперник с много талант. Левски София обаче действа с опит и имаше повече положения. Освен това те вярват!" Във Франция Левски също не остава незабелязан. Местното издание "Екип" отбеляза, че АЕК Атина не е успял да свърши работата си в първия мач срещу "сините" и ще играае под напрежение в Гърция.

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Левки е безгрешен от началото на сезона

От началото на настоящия сезон Левски е безгрешен както в Европа, така и в родната Първа лига. "Сините" нямат допусната загуба през сегашната кампания, като са само на един мач от влизане в основната фаза на Шампионска лига. В първия мач от плейофите те завършиха при равенство 0:0 с гръцкия шампион АЕК Атина. А в родния елит Левски е четвърти с пълен комплект от 12 точки след 4 победи в 4 мача. "Сините" са изиграли мач по-малко от съперниците си, тъй като отложиха дербито със Славия от петия кръг.

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