Роналдо взриви Португалия с истината си: "Жезус два пъти не удържа на думата си"

Кристиано Роналдо наруши мълчанието си след огромния скандал в националния отбор на Португалия и внезапното си напускане на лагера. 41-годишната суперзвезда разпространи пространно обръщение, в което изложи своята версия за конфликта със селекционера Жорже Жезус. Роналдо обвини треньора, че два пъти не е спазил дадената му дума, но същевременно призна собствените си грешки и категорично отхвърли предположенията, че кариерата му за Португалия е приключила.

"Селекционерът не удържа на думата си"

Основният конфликт според Роналдо е започнал около предварително договорения план за натоварването му. Кристиано твърди, че Жезус му е заявил, че няма да играе при гостуванията на Норвегия и Дания, като идеята е била физическото му състояние да бъде управлявано внимателно. В деня на мача с Норвегия обаче селекционерът го попитал дали е готов за 30 минути. Роналдо се съгласил и получил уверение, че ще влезе. Нападателят загрявал от почивката, но останал неизползвана резерва.

"Гледах как минутите изтичат и така и не бях пуснат на терена. Селекционерът не удържа на думата си пред мен", заяви Кристиано. Той призна за своя грешка след последния съдийски сигнал, когато не отиде при привържениците на Португалия, и им поднесе извинения.

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Второто обещание, което преляло чашата

Два дни по-късно Роналдо, Жезус и спортният директор на Ал Насър Симао Коутиньо провели разговор. Според версията на капитана селекционерът признал насаме, че е сгрешил, като го е изпратил да загрява, без да го използва. Роналдо твърди, че двамата се разбрали Жезус да представи същата позиция публично на следващата си пресконференция. Това обаче не се случило.

"Това беше вторият път, в който той не спази дадената дума", обясни Роналдо. Именно тогава той решил да събере багажа си и да напусне лагера.

Роналдо поиска да бъде наказан

Кристиано не се опита да оправдае собственото си решение. Той се извини и на съотборниците си и заяви, че Португалската футболна федерация трябва да го санкционира. "Не съм просто поредният футболист - аз съм капитанът на отбора, а това е отегчаващо обстоятелство", призна петкратният носител на "Златната топка".

Най-важното послание в края на обръщението му обаче е свързано с бъдещето. Въпреки разрушеното доверие между него и Жезус, Роналдо не обяви край на кариерата си за Португалия. "Ако съм добре физически, ако играя за клубния си отбор и след като изтърпя наказанието, което ще ми бъде наложено, ще бъда на разположение", категоричен бе той.

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