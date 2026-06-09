С бивш капитан на ЦСКА и още един наш национал: балкански гранд стяга защитата си

Грандът от Босна и Херцеговина Сараево е на път да привлече двама български защитници в състава си. Става въпрос за бившия капитан на ЦСКА Валентин Антов и останалият без отбор национал Николай Минков. Местните медии съобщават, че и двамата наши национали са близо до договор с отбора от босненската столица. Антов ще играе там под наем, докато Минков ще премине със свободен трансфер.

Валентин Антов ще играе в Сараево под наем

Валентин Антов фигурираше и в трансферните планове на ЦСКА, но “червените“ искаха да го привлекат за постоянно. Вече стана ясно, че това няма как да се случи след като от италианския Монца съобщиха, че са удължили договора на централния защитник. Освен опит в родното първенство, той натрупа и много мачове по италианските терени както в Серия Б, така и в елита на Ботуша с отборите на Болоня, Монца и Кремонезе. Сега той е все по-близо до трансфер под наем в босненския Сараево.

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Николай Минков ще бъде свободен агент

Николай Минков беше един от основните футболисти за Ботев Пловдив през изминалия сезон, като записа 28 мача в Първа лига, в които вкара 4 гола и даде 6 асистенции. Той беше част от “канарчетата“ от лятото на 2021 г., като от тогава е изиграл 167 срещи за тях. Минков е играл само в България, като преди това е минал и през Монтана, Черно море, Добруджа и ЦСКА 1948. Той обяви, че няма да подписва нов договор с Ботев Пловдив и ще напусне със свободен трансфер. А Сараево вече изглежда като една от най-вероятните му следващи дестинации.

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