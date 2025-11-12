Ужасяващо: Блестящ бразилски халф от близкото минало е в болница със сърдечни проблеми

Един от блестящите халфове на Челси от близкото минало - Оскар, е бил приет в болница със сърдечни проблеми, съобщава Reuters. Бразилецът, окйто играе за тима на Сао Пауло, е открил проблема по време на предсезонните прегледи. Той се е явил със съотборниците си преди старта на сезон 2026, когато прегледите са показали, че той има проблеми със сърцето.

Откриха сърдечни проблеми на Оскар в Сао Пауло

Оскар е бил хоспитализиран в болница, като от неговия клуб съобщават, че е "стабилен и остава под наблюдение за следващи прегледи, които ще установят диагнозата". От Сао Пауло уточниха, че ще спазят стандартните процедури и ще уважават пространството на играча, като ще оповестят информация за здравословното състояние на футболиста само след дадено съгласие от Оскар.

С тима на Челси бразилецът стана два пъти шампион на Англия, но голямата част от кариерата си той изкара в китайския тим Шанхай Порт. Там той бе капитан на отбора и се задържа дълги години, преди да се завърне в Сао Пауло през миналия декември, подписвайки 3-годишен договор с родния си клуб. А историята на Оскар може да прочетете в нашата рубрика "По следите на забравените": Осиротял в беднотия и сравняван с Кака - забравеният суперталант, който избра парите пред големия футбол