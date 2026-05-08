След 4 трофея за 2 години: Ханзи Флик удължава договора си с Барселона

Ханзи Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 г. Тогава каталунците тъкмо бяха преминали през един от най-трудните периоди в историята си. Шави беше закрепил отбора, а от Флик се очакваше да надгражда и да печели трофеи. Германецът направи тъкмо това. Спечели 4 трофея в двете си години начело, постигна много добри резултати, стигна далеч в Шампионска лига и сега напълно залужено е пред удължаване на договора си.

Барселона може да стане шампион на Испания още в неделя

Откакто пристигна в Барселона през лятото на 2024 г. Ханзи Флик постигна страхотни неща. Той спечели 4 трофея за 2-годишния си престой - по веднъж Купата на Краля и Ла Лига и две Суперкупи на Испания. Той е напът да спечели още една титла от испанския шампионат, като може да го направи още тази седмица, ако Барса не загуби в последното Ел Класико за сезона. Сблъсъкът с Реал Мадрид ще се състои на 10 май, неделя, от 22 ч. българско време.

Очаква се Ханзи Флик да подпише през следващите дни

Според информация на "ESPN" агентът на Флик се е срещнал с президента на Барселона Жоан Лапорта, за да уреди подробностите по договора на германеца. Настоящият контракт на Флик изтича през лятото на 2027 г. и според информациите той се е съгласил да го удължи с една година, плюс опция за продължаване за цял сезон. Тъй като агентът му е в Барселона в момента, очакванията са Флик да подпише новия си договор още през следващите дни.

