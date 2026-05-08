Ето какви премии ще вземе Барселона, ако спечели Ла Лига: парите няма да са разделени поравно

Барселона има невероятния шанс да спечели Ла Лига именно в мач срещу вечния съперник Реал Мадрид. Последното Ел Класико за сезона ще се проведе в неделя, 10 май, от 22 ч. българско време и ако Барса не загуби, официално ще може да се нарече шампион на Испания. Медиите в Испания вече разкриха и какви ще бъдат финансовите премии, които каталунците ще получат, ако вземат титлата. Интересен детайл е, че те няма да бъдат разпределени поравно между отделните футболисти.

23 милиона евро ще бъдат разпределени между футболситите

Барселона може да вземе само точка от предстоящото Ел Класико и това ще бъде досатъчно на каталунците, за да станат шампиони на Испания. Спроред "Catalunya Ràdio" финансовите премии, които футболситите и треньорския щаб на Барселона ще получат са много внушителни. Само парите за допълнително възнаграждение на футболистите се равняват на 23 милиона евро. Но те няма да бъдат разпределени поравно между играчите. Тези с по-основна заслуга за спечелването на титлата може да вземат до 1.5 милиона евро, докато тези с периферна роля ще получат около 500 000 евро.

Още: Грандиозният скандал остави Реал Мадрид без важен ас срещу Барса, "кралете" започнаха разследване

Треньорският щаб също ще получи солидни премии

Треньорският щаб също няма да остане по-назад. Всеки, който по някакъв начин е спомогнал за спечелването на титлата, ще получи парично възнаграждение. Независимо дали е помощник, асистент, физиотерапевт или друг от екипа. Премиите за тях ще бъдат в размер на 20 000 евро.

Още: Огромен скандал в Реал преди Ел Класико: Футболисти на „кралете“ се сбиха на тренировка, единият е в болница