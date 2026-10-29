Гръцки е контейнеровозът, който потъна край Калиакра

Гръцки контейнеровоз потъна, след като беше ударен от военноморски дронове край България в сряда, съобщи българското правителство. Това е поредният от серия удари по кораби в западната част на Черно море този месец, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се и на информация на "Ройтерс". Според медията веднага не е било ясно кой е извършил нападението, което допълнително засили нарастващите опасения относно въздействието на руската война в Украйна, отваряйки нов раздел върху търговското корабоплаване в района.

Корабът е плавал под либерийски флаг

Корабът Contship Jet, плаващ под либерийски флаг, натоварен с 421 контейнера, беше сериозно повреден от три морски дрона, докато преминаваше през изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България – но извън териториалните ѝ води – по пътя си от Хайфа в Израел до Констанца в Румъния.

Екипажът от 14 филипинци и четирима украинци е спасен и безопасно прехвърлен в българското пристанище Варна, съобщи Contships Management.

Според правителствени изявления, най-малко шест кораба са били атакувани от дронове край България този месец, а около две дузини моряци са загинали.

България, член на Европейския съюз и НАТО, потърси помощ за укрепване на сигурността край черноморското си крайбрежие.

Командирът на българските военноморски сили Кирил Михайлов заяви пред националната телевизия, че е бил предупреден за евентуална атака с дрон от френски патрулен самолет, но не е успял да я предотврати.

Правителството заяви, че първоначалните инспекции в четвъртък не са открили видими следи от замърсяване от кораба, чийто товар е включвал литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, както и промишлени компоненти. ОЩЕ: Литиево-йонни батерии, строителни материали, корозивни течности и киселини: Какво точно е превозвал потъналият контейнеровоз