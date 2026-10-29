Бруно Фернандеш се извини на треньора на Манчестър Юнайтед и феновете

Когато Бруно Фернандеш гостува на "Стамфорд Бридж" миналия сезон, той спечели бе един от най-добрите играчи на терена и асистира за победния гол на Матеуш Куня. С тази победа Манчестър Юнайтед направи още една огромна крачка към класирането за Шампионска лига, а Фернандеш прибра поредната си награда за "Най-добър играч на мача". Днес атмосферата в "червения" лагер далеч не е така приповдигната.

Фернандеш се извини на Карик

Миналата седмица Фернандеш игра шокиращо слабо при разгрома с 1:4 от Комо в Шампионска лига. Той не беше на ниво от първия съдийски сигнал и безразсъдно се откъсваше, за да пресира сам, преди да упрекне съотборниците си, че не го следват в тези зони. В крайна сметка той бе заменен след час игра. Неубедителното му представяне явно не беше достатъчно, тъй като той намери начин да разочарова Карик още повече по време на интервюто си след края на мача. По тази причина той бе оставен на пейката по време на следващия двубой на Юнайтед - загубата у дома с 0:3 от Борнемут. Португалецът допусна още една грешка, като хареса публикация в социалните мрежи, която изглеждаше като упрек към клуба.

ОЩЕ: Голяма легенда на Ман Юнайтед каза кой трябва да бъде следващият треньор на "червените дяволи"

По тези причини изглеждаше, че Фернандеш няма да има поводи за усмивка при визитата си на "Стамфорд Бридж" в събота, 31 октомври. Това обаче се промени, тъй като той изясни ситуацията с Карик. Двамата седнаха на разговор на четири очи в Карингтън във вторник, когато отборът се върна на тренировки. Халфът остана на пейката срещу Борнемут миналия уикенд, след като постави под въпрос тактиката на Карик, но се разбира, че треньорът на Юнайтед вече счита въпроса за приключен.

Извинението на Фернандеш

Представители на клуба отбелязаха, че през последните 48 часа Фернандеш се е върнал към най-добрата си форма след една трудна седмица както на терена, така и извън него. Фернандеш се извинил на Карик по време на срещата им, но очевидният начин да го направи е чрез представянето си на терена. Португалецът поднесе и извиненията си към феновете: "Никога не съм имал намерение да обвинявам определена група хора и поемам пълна отговорност за думите си. Всеки, който ме познава, знае колко много обичам този клуб и колко силно искам Манчестър Юнайтед да успява. Загубата от Комо ме нарани дълбоко. Бях емоционален и разочарован, защото никога не съм очаквал да се представим по този начин. Разговарях с Карик и му се извиних. Изчистихме въздуха между нас и двамата разбираме, че всички ги боли от настоящата ситуация."

ОЩЕ: "Докараха Бербатов, за да понижат цената ми": Бивша звезда на Манчестър Юнайтед си спомни за скандала със сър Алекс Фъргюсън