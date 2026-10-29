"Докараха Бербатов, за да понижат цената ми": Бивша звезда на Манчестър Юнайтед си спомни за скандала със сър Алекс Фъргюсън

Звездното трио в състав Кристиано Роналдо, Уейн Рууни и Карлос Тевес донесе безпрецедентна радост на феновете на Манчестър Юнайтед. Но всичко се промени в един ден през 2009 година, в който Карлос Тевес премина от единия отбор на Манчестър в другия след успешен двугодишен престой под наем на "Олд Трафорд". Той помогна на Юнайтед да спечели титлите във Висшата лига и Шампионска лига, но в крайна сметка клубът отказа да плати сумата, необходима за превръщането на престоя му в постоянен.

Признанието на Тевес: Подписах с Ман Сити, за да си отмъстя

Впоследствие аржентинският нападател се присъедини към Манчестър Сити, където спечели третата си титла от Висшата лига. Отношенията му с бившия му работодател останаха обтегнати, което най-ярко се прояви в решението му да държи транспарант с надпис "RIP Fergie" по време на парада на "гражданите" за връчване на трофея през 2012 година. Днес, 17 години по-късно, Тевес най-накрая прекъсна мълчанието си относно спорните обстоятелства, довели до прословутия му трансфер.

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В интервю за канала "Rio Ferdinand Presents" Тевес обясни хронологията на събитията, довели до напускането му. Аржентинският нападател твърди, че загубата на доверие към легендарния мениджър сър Алекс Фъргюсън е била основният катализатор за този трансфер, който шокира футболния свят. Интересното било, че той получил обещание, че ще остане, въпреки идването на Димитър Бербатов на "Олд Трафорд": "Спомням си този разговор с Фърги. Той каза: "Ще платя за Бербатов, но ти не се притеснявай - ще те купя и ще сключим договора ти."

С течение на времето Тевес се почувствал умишлено изключен, тъй като постоянният трансфер така и не се осъществил, и продължи: "Мисля, че Фъргюсън имаше, от деня, в който разговаряхме, до шест месеца, за да спази думата си. Но той не го направи. Напротив, започна да ме оставя на пейката. В съзнанието ми той започна да ме изтласква настрана, за да може да понижи стойността ми. И това ме нарани най-много. Мисля, че хората не разбират какво се случи между Фърги и мен."

Тевес призна, че ситуацията му е нанесла тежка емоционална травма: "За мен беше трудно, Рио. Беше трудно, защото чувствах, че съм отдал сърцето си на Юнайтед. И вече не изпитвах същото. Не изпитвах същото, защото, ако си спомняш, спечелихме Шампионска лига. Спечелихме първенството и след това, за да понижат цената ми, докараха друг играч, а аз продължих по същия начин през първите месеци." В крайна сметка преминаването му на стадион "Етихад" беше продиктувано от злоба. Той добави: "Прекарах чудесно време в Юнайтед. Другият отбор, Сити, за мен беше като отмъщение. Не получих обратно това, което бях дал."

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