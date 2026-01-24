Спорт:

Сензацията е факт! Намери се кой да бие Байерн Мюнхен (Резултати от Бундеслигата)

Байерн Мюнхен допусна първо поражение за сезона в Бундеслигата. Баварският гранд отстъпи с 1:2 на Аугсбург в двубой от 19-ия кръг на първенството. На "Алианц Арена" Хироки Ито изведе домакините напред в резултата с гол с глава. Четвърт час преди да изтече редовното време Артур Чавес възстанови паритета. В 81-вата минута Хан-Ноа Масенго осъществи пълния обрат. Въпреки поражението отборът на Венсан Компани остава на върха в класирането с 50 точки - 11 пред Борусия Дортмунд, който е с мач по-малко. Аугсбург заема 13-ата позиция с 19 пункта.

Срещата започна в спокойно темпо. В средата на първото полувреме Ито засече центриране на Олисе от корнер, за да открие резултата. Голът придаде импулс в играта на домакините. Карл и Диас пропуснаха изгодни ситуации. Стражът на гостите Дамен се справи и с далечен шут на Александър Павлович. Секунди преди почивката Аугсбург можеше да изравни. Удар на Фелхауер срещна напречния стълб.

През втората част тимът на Венсан Компани не бе на нужното ниво. Вратарят на баварския гранд Урбиг имаше доста работа. Той изби изстрели на Елвис Реджбекай и Алексис Клод-Морис от фаул. В 75-ата минута стражът сгреши. Той увисаа при центриране от корнер, като позволи на Чавес с глава да възстанови паритета. Не след дълго феновете на "Алианц Арена" бяха смълчани.

Масенго завърши много добро отборно нападение на гостите за 1:2. Секунди по-късно опасен диагонален изстрел на футболист на Аугсбург мина близо до целта. В заключителните мигове съдбата не се усмихна на Байерн. Олисе разтресе гредата със силен шут от дистанция.

