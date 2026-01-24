Х-факторът, който може да попречи на Арсенал да спечели четири трофея този сезон

Няма причина Арсенал да не се стреми към всички четири трофея през този сезон, особено след убедителната победа в Шампионската лига над Интер и укрепилия самочувствието гол на Виктор Гьокереш. Микел Артета разполага с необходимите качества и играчи, за да спечели всичко през този сезон, а невероятната дълбочина на отбора бе демонстрирана във вторник вечерта, когато "топчиите" излязоха с достатъчно силен състав, за да победят с 3:1 като гост на лидера в Серия А. Това беше много по-добро представление от скучната загуба с 1:0 от Интер миналия сезон, като със сигурност помогна фактът, че Артета този път имаше нападател на терена от самото начало, а Габриел Жезус отбеляза два гола през първото полувреме.

Арсенал може да стане първият английски отбор, спечелил четирите големи трофея в един сезон

Арсенал отдавна търсеше безмилостен №9. В крайна сметка миналото лято купиха такъв... или поне така си мислеха. Виктор Гьокереш за 64 милиона паунда трябваше да бъде последната част от пъзела, но неговото привличане се оказа голямо разочарование до този момент. И дълго време във вторник вечерта изглеждаше, че ще бъде същото, след като Жезус вкара два гола през първото полувреме. Шведът беше големият губещ в нощта, в която Арсенал беше големият победител. Но точно когато рейтингът му падна още повече, той отново се изкачи, след като красивият му удар запечата трите точки и не само му даде увереност да започне годината както трябва, но и даде на феновете на "артилеристите" вяра, че той наистина е добър играч.

Победата на Арсенал беше огромно предимство, но е трудно да се погледне класирането в Шампионската лига, без да се мисли за по-голямата картина. Седем мача. Седем победи. Двадесет отбелязани гола. Два допуснати. Гарантирано място в елиминационната фаза. Арсенал може да не завърши на първо място само ако загуби у дома от Кайрат Алмати следващата седмица. Картината във Висшата лига е също толкова добра. Тимът на Артета води със 7 точки при оставащи 16 мача. 40 вкарани гола. 14 допуснати. Само две загуби. Непобеден в седем мача. Все още не е шампион, но е силен фаворит. Това са двете големи събития, но не бива забравяме останалите варианти за триумф на "топчиите". Те достигнаха до четвъртия кръг на ФА Къп, където ще се изправят у дома срещу Уиган Атлетик. Освен това вече са с единия крак на финала за Купата на Лигата, след като победиха Челси с 3:2 като гости в първия мач от 1/2-финала.

Какъв момент да си фен на Арсенал

Всеки сезон се чуват викове за английски клуб, който ще спечели четири титли. В крайна сметка, това никога не се случва. Феновете глупаво се убеждават, че тази година най-накрая ще се случи. Но може би, само може би, този път наистина ще се случи. Най-голямата слабост на Арсенал остава атаката им, и ако голът на Гьокереш във вторник е точно това, от което се нуждаеше сезонът му, това може да бъде краят за всички останали в Англия. Манчестър Сити продължава да се проваля. Астън Вила получи реална проверка срещу Евертън. Възроденият Манчестър Юнайтед отпадна от ФА Къп. Челси назначи Дейвид Брент за свой нов мениджър. Мениджърът на Тотнъм Хотспър подкрепя Арсенал. Ливърпул може и да е непобеден в 12 мача, но все още изглежда зле.

"Кой ще бъде Ралф Хазенхютъл на Микел Артета?"

Единственият турнир, в който Арсенал не би трябвало да е фаворит за победа, е Шампионската лига, но въпреки това много хора все още го считат за фаворит. Вероятно ще има изненади по пътя, защото това е футболът. Плимут Аргил отстрани Ливърпул от ФА Къп миналия сезон, а Саутхямптън на Ралф Хазенхютъл попречи на Сити да спечели четири титли през 2022/23. Така че истинският въпрос е: кой ще бъде Ралф Хазенхютъл на Микел Артета? Е, най-голямата заплаха за историческата кампания на "топчиите" може би са самите те.

Те със сигурност са се поучили от предишните си грешки и са добре подготвени да спечелят поне един голям трофей през този сезон. Дори за клуб без Шампионска лига, Висшата лига остава това, което всички искат повече от всичко. Арсенал е в отлична позиция да сложи край на 22-годишното чакане за титлата в Англия. Тимът е и в чудесна позиция да сложи край на 70-годишното чакане да бъде коронясан за шампион на Европа. И може дори да стане първият английски отбор, спечелил и четирите големи трофея в един и същи сезон. "Топчиите" имат дълбочина. Имат качество на всяка позиция, може би с изключение на нападението. Все още не е ясно какво ще стане с Гьокереш. Но ако неговият гол се окаже повратна точка, Арсенал може да стане неудържим.

