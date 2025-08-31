"Шампионска победа"? Шедьовър от 30 метра счупи нулите на дербито между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул постигна изключително ценен успех с 1:0 над Арсенал в дербито от третия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата реализира Доминик Собослай с великолепно изпълнение на пряк свободен удар в 83-тата минута. Мърсисайдци събраха 9 точки на върха в класирането, нанасяйки първа загуба на "артилеристите" през тази кампания. Отборът на Микел Артета остава с шест пункта на временната трета позиция.

Собослай е героят за Ливърпул

Микел Артета получи лоши новини още в петата минута, когато замени принудително Салиба с новото попълнение Кристиан Москера. Домакините имаха териториално предимство в първия четвърт час. Гакпо се отчете с един неточен изстрел в тази фаза на мача. "Топчиите" обаче се посъвзеха. Те стигнаха и до шут на Мадуеке, който бе избит от Алисон.

Massive win for Liverpool thanks to Szoboszlai’s masterpiece! 🎨



Who’s been your Man of the Match? ✨ pic.twitter.com/IIB1qjDUGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

В края на полувремето зрителите на "Анфийлд" видяха опасни атаки, чиито завършващи удари бяха блокирани. В началото на втората част момчетата на Слот бяха по-активни. Гравенберх стреля неточно, а Виртц накара Рая да се намесва. При това положение Екитике прати топката в мрежата. Попадението обаче беше отменено, тъй като нападателят влияеше на играта и се намираше в положение на засада.

В 83-тата минута Собослай застана зад топката за изпълнение на пряк свободен удар от 30 метра. Унгарецът шутира неспасяемо и взриви зрителите по трибуните. След попадението имаше динамични действия и в двете посоки. Чиста голова ситуация обаче липсваше.

