Шанс за пробив в Шампионска лига: Отбори с 2-3 пъти по-евтини състави чакат Левски, ако отстрани Университатя

Шампионът на България Левски изтегли приемлив жребий за потенциален съперник в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. За "сините" предстоят два мача срещу румънския Университатя Крайова във втория квалификационен кръг, а ако преодолеят тази фаза, ще срещнат Омония или Кайрат. И двата опонента са с близо 2-3 пъти по-евтини състави, поне според данните на специализирания портал Transfermarkt.

Омония и Кайрат са далеч от цената на състава на Левски

Към днешна дата съставът на Левски е оценяван на 37 млн. евро, докато тези на Омония и на Кайрат са съответно 15,1 милиона и 12,6 милиона. Потенциалните съперници на Левски бяха изтеглени по-рано днес по време на жребий в Нион. Ако Левски стигне третия кръг, ще бъде домакин в първия мач, който ще се изиграе на 4 или 5 август. Гостуването ще бъде седмица по-късно.

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Припомняме, че Левски отстрани босненския шампион Борац Баня Лука, а сега ще опита да пребори и шампиона на Румъния. "Сините" си осигуриха поне плейоф в Лигата на конференциите, като дори и да отпаднат от Университатя, ще изиграят поне още четири мача в евротурнирите. Столичани се борят не само за престиж, но и за сериозни приходи, които могат да дойдат от наградния фонд на УЕФА.

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