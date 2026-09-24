Най-важните новини за деня: 24 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 септември 2026 г.

БОРИСЛАВ САРАФОВ ПОИСКА ПРОВЕРКА НА ПРАВОСЪДНИЯ МИНИСТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет (ВСС), ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

ОФИЦИАЛНО: ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДЛОЖИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОСВОБОДИ ОТ ДЛЪЖНОСТ ПОСЛАНИКА НИ В ОАЕ

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства. С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

ИЗНЕНАДИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ: ХОРА НА ГЕРБ БИХА МОГЛИ ДА ПОДКРЕПЯТ ГЮРОВ-КАНДЕВ, КМЕТЪТ НА ЕЛИН ПЕЛИН ДЕБНЕ ОТ ЗАСАДА

Няма да има много голяма интрига на президентските избори. Винаги може някой да се намеси в състезанието по неочакван начин, защото сме виждали изненади на местните избори с по-различна подкрепа за различните кандидати. Ще наблюдаваме нагласите на хората и тяхното намерение кого да подкрепят. Това заяви социологът Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" в ефира на bTV. Още: "Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания": Константин Вълков от ИК на Гюров и Кандев (ВИДЕО)

ЩЕ КРИТИКУВА ЛИ ЙОТОВА И ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ЕМАНЦИПАЦИЯ? ОТГОВОРИТЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КИРИЛ ВЪЛЧЕВ

През целия ми живот моята работа е била свързана с правото. Работил съм над 20 години като адвокат, а това ми позволи да имам средства и да обиколя света. След това управлявах БТА. Бил съм и журналист. Всичко това ще ми е от полза в президентската институция. Реших да го направя, за да се отблагодаря за всичко, което получих от родината си. Това каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в ефира на БНТ ден преди началото на предизборната кампания.

КРАЙ НА РЕКЛАМАТА НА ХАЗАРТА: БОЖАНОВ ПОХВАЛИ ПБ, ЧЕ РАБОТИ С ОПОЗИЦИЯТА, ОПЛАКА СЕ ОТ АТАКИ

Когато спреш да тикаш хората да залагат, тогава хазартните зависимости намаляват – посоката е правилна, има редица световни изследвания. Това е начинът, по който работи опозицията – индикациите през лятото бяха, че няма да бъде предложена пълна забрана на рекламата на хазарта. Всичко, което виждаме в градовете, по телевизиите и т.н., би трябвало да изчезне, подчерта съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

ПЪЛНА ЗАБРАНА НА РЕКЛАМАТА НА ХАЗАРТ, НО НЕ ТОЧНО: ВСИЧКО В НОВИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ НА КАБИНЕТА "РАДЕВ"

Министерството на финансите предложи пълна забрана на рекламата на хазарт, за да увеличи приходите в държавния бюджет от тази дейност и да ограничи хазартната зависимост. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хазарта бе публикуван за обществено обсъждане на 23 септември (до 23 октомври) и целта му е да се спре популяризирането на игри за залагания, да се ограничат максимално отличителните знаци на организаторите им и да се постави акцент срещу зависимостта най-вече в системата на образованието.

„СРЪБСКИ СВЯТ“, МЛАДИЧ И ОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ НА ОМРАЗАТА: ПРОФ. ГЕОРГИ БЪРДАРОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Погребението на Ратко Младич беше част от целия този омагьосан кръг на омраза, злоба и жажда за отмъщение. Това каза Студио Actualno Балкани проф. Георги Бърдаров, специалист по етно-религиозни конфликти, какъвто е войната в Босна и Херцеговина, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", учен и писател. Според него смъртта и погребението на Ратко Младич се използват за пропаганда от страна на "Сръбски свят", защото по думите му военнопрестъпникът е най-представителната личност за сръбската кауза и сръбщината по време на разпадането на Югославия.

ДЕМОКРАЦИЯ ПО СРЪБСКИ: ВМЕСТО ИЗБОРИ, БЕЛГРАД ЗАПОВЯДВА КОЙ ДА РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СЪРБИЯ

С негодувание срещу сегашните членове на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия, тяхната принадлежност към партията на Александър Вучич и за сръбска намеса в избора на нови, сигнализираха Actualno.com българи в западната ни съседка. По информация на Радио и телевизия на Сърбия изборите за членове на националните съвети на националните малцинства в Сърбия се очаква да се проведат на 8 ноември 2026 г., като в тях ще участват представители на 23 национални малцинства, сред които и българското.

БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 50 ДЪРЖАВИ ОСЪДИХА РУСКАТА АГРЕСИЯ И ПОДКРЕПИХА УКРАЙНА (ВИДЕО)

България и още 50 държави подписаха общо изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия. Документът беше представен в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Към момента обаче от българското Министерство на външните работи или от друг представител на правителството няма публичен коментар за присъединяването на страната към позицията.

НА ПЪРВА ЛИНИЯ СРЕЩУ РУСКИТЕ САБОТАЖИ: ПОТЪРПЕВШАТА ПОЛША НАСОЧИ РАДЕВ КЪМ ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА

"Трябва много последователно да подкрепяме Украйна" - това бе посланието на полския премиер Доналд Туск след срещата му с българския министър-председател Румен Радев. Лидерът на страна от източния фланг на НАТО и ЕС, която в последните месеци е един от най-големите обекти на саботаж, свързан с Русия, заяви това пред колегата си, който е на официално посещение във Варшава. С Радев са още министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на икономиката Александър Пулев.

ЩЕ ДОЙДА В МОСКВА С РАКЕТА: ОТГОВОРЪТ НА ЗЕЛЕНСКИ НА РУСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ УЖ ЗА МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кога ще отидете в Москва? Кога, кога, кога? Украинският президент Володимир Зеленски се сблъска с тези настоятелни въпроси на руски "журналисти" по време на визитата си в Ню Йорк за годишната сесия на Общото събрание на ООН. Въпросът всъщност е един и налага наратива на режима на руския диктатор Владимир Путин – Зеленски да дойде в Москва като иска да преговаряме. И украинският президент отговори: С ракета ще дойда – ОЩЕ: Докато Зеленски търси "адски санкции" срещу Русия, тя засипа с ракети и дронове Киев и Одеса (ВИДЕО)

ДОКАТО ЗЕЛЕНСКИ ТЪРСИ "АДСКИ САНКЦИИ" СРЕЩУ РУСИЯ, ТЯ ЗАСИПА С РАКЕТИ И ДРОНОВЕ КИЕВ И ОДЕСА (ВИДЕО)

Точно както украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди малко над едно денонощие - че Русия готви поредна масирана въздушна атака срещу Украйна, това се случи тази нощ. Основните руски цели не са някаква изненада – украинската столица Киев и знаковото украинско черноморско пристанище Одеса.

САЩ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ: РУСИЯ ПЛАНИРА ДА СТРЕЛЯ С ДРОНОВЕ ПО ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ

Американските разузнавателни агенции са събрали информация за плановете на Путинова Русия за ескалация и са я споделили с няколко европейски правителства. И според данните на САЩ, Русия мисли да се цели и в средиземноморски държави. "Те (руснаците) ще използват дронове, изстрелвани от морето, от кораби, които са ги превозили скрити в транспортни контейнери. Изобщо не е сложно", каза източник, близък до литовското министерство на отбраната, цитиран от испанското издание El Mundo.

КАКВА СДЕЛКА СКЛЮЧИ ТРЪМП ЗА ГРЕНЛАНДИЯ?

Осем месеца след като Доналд Тръмп почти разруши единството в НАТО със заплахите си да анексира Гренландия - при необходимост и със сила - американският президент подписа това, което определи като "фантастическа" нова сделка. Тя дава на САЩ необходимия военен достъп и контрол върху сигурността на датската територия.