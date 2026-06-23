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Шотландия - Бразилия: Кога и къде да гледаме решаващите мачове от Група С на Мондиал 2026?

23 юни 2026, 20:00 часа 754 прочитания 0 коментара

Дойде време и за решаващите мачове от груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канда и Мексико. Третият кръг пристигна неусетно и вече ще се изиграят последните срещи от групите, които ще определят кои отбори продължават напред, кои ще се борят за най-добър отбор, завършил на трето място и кои ще отпаднат със сигурност. На 25 юни Шотландия и Бразилия ще се срещнат в последния си мач от Група С.

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Преди началото на последните двубои от Група С Шотландия е на трето място, като може много сериозно да обърка сметките на Бразилия, която традиционно стига далеч в турнира. Ако Скот Мактомини и компания успеят да победят "селесао", най-вероятно ще ги оставят на третото място, което не гарантира класиране на елиминациите. Въпреки това бразилците могат да са спокойни, тъй като вече имат 4 точки, а много малко отбори, останали на трето място, ще бъдат с толкова голям актив. Ако въобще има такъв.

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В колко часа започва срещата между Шотландия и Бразилия?

На пръв поглед тази среща не е от най-интересните, но коренно различните стилове, които двата тима изпълняват, могат да предложат голямо футболно зрелище. Мачът между Шотландия и Бразилия е насрочен за 01:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще предава мача между Шотландия и Бразилия?

Мачът между Испания и Саудитска Арабия ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е БНТ. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Шотландия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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