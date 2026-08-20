Прокуратурата подхвана скандалния "инхаус" за АМ "Хемус" и тънкия асфалт на Северната скоростна тангента

След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт Софийска градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“, съобщиха от държавното обвинение на 20 август. Досъдебното производство, свързано с „Хемус“, е образувано за престъпление във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД.

Още: Къде са парите по "Хемусгейт" и каква е крупната схема: Говори отстраненият прокурор

Скандалът около Лот 4 на АМ "Хемус"

Скандалът около Лот 4 на АМ „Хемус“ (участъкът между п.в. „Плевен“ и п.в. „Летница“ - 26,8 км) е свързан с порочната схема на „инхаус“ процедурите - вътрешно възлагане чрез държавната компания „Автомагистрали“. Вместо реално държавно строителство, проектът е използван за превъзлагане на частни фирми.

През Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) държавата превежда милиарди на „Автомагистрали“ ЕАД за изграждането на „Хемус“. Тъй като държавното дружество обаче няма капацитет, то превъзлага дейностите на частни компании под формата на „наем на техника“ и „доставка на материали“, заобикаляйки Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Още: Пешеходец беше ударен и загина на магистрала "Хемус"

По Лот 4 са раздадени огромни аванси на частни строители години преди реалното започване на обекта. Регионалното министерство (МРРБ) в лицето на арх. Иван Шишков разкри, че по Лот 4 е започнало незаконно строителство (насипи, просеки и тежки изкопни работи) без одобрени инвестиционни проекти, без отчуждения на земите и без разрешение за строеж. Това постави държавата в правен абсурд.

Допълнителен скандал избухна от разкритията, че кръгът от частни фирми по "инхаус" договорите е разширяван с нови анекси и договори през 2024 г. и 2025 г., години след първоначалното "вътрешно" възлагане.

Снимка: МРРБ

Още: Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане

Другото дело - за дебелината на асфалта по Северната скоростна тангента

Другото новообразувано дело е за длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта „Северна скоростна тангента” относно несъответствия между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация: Въпрос към министър: Защо проби от пътища седят в кабинета ви вместо в прокуратурата?

"В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности", гласи прессъобщението на прокуратурата.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи, добавят от СГП.

Още: "Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото