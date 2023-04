Сити излезе на върха, Юнайтед и Нюкасъл се окопаха в топ 4 (ВИДЕО)

Ерлинг Холанд откри от дузпа още в третата минута, отбелязвайки 34-ия си гол във Висшата лига - изравнен рекорд за най-много попадения в един сезон в надпреварата. Това бе и гол номер 50 за Холанд във всички турнири - нещо, което никой в Англия не е правил от 92 години.

Erling Haaland is the first player to score 50+ goals across all competitions in a single English top-flight season since 1931…



